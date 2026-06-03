Acessibilidade

03 de Junho de 2026 • 15:53

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Quarta-feira tem dia de sol e temperaturas entre 15°C e 27°C em Aquidauana

Céu claro predomina ao longo do dia, com ventos fracos e ausência de previsão de chuva

Da redação

Publicado em 03/06/2026 às 07:02

Atualizado em 03/06/2026 às 07:36

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

A quarta-feira, 3 de junho, será de tempo estável e ensolarado em Aquidauana. De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 15°C nos períodos mais frescos do dia, enquanto a máxima pode chegar aos 27°C no início da tarde. A previsão indica que o dia começará com céu claro pela manhã, com predomínio de sol ao longo de todo o período . Não há previsão de chuwa para o dia. Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente das direções leste e sudeste, com velocidade variando entre 1 km/h e 9 km/h ao longo do dia . A sensação térmica deve se manter próxima à temperatura real, sem grandes variações.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Dia Mundial dos Dinossauros

Nioaque aposta em patrimônio paleontológico para impulsionar turismo e desenvolvimento

Meteorologia

Terça-feira tem sol e variação de nuvens em Aquidauana

Meio ambiente

Bonito investe R$ 26 milhões para proteger Rio Formoso e afluentes

A obra é executada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Sanesul e do programa MS Pantanal, em parceria com a Prefeitura de Bonito.

Rota Bioceânica

Nioaque inaugura Secretaria do Meio Ambiente e promove Dino Experience nesta segunda

Publicidade

Meteorologia

Segunda-feira será marcada por sol e calor em Aquidauana

ÚLTIMAS

Meio Ambiente

Bombeiros controlam incêndio em terreno baldio às margens do Anel Viário de Corumbá

Populares acionaram a corporação após avistar grande extensão de fumaça e chamas na rodovia BR 262

10º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Ilusionista Thiper promete encantar público ao levar shows de mágica para Avenida Pantaneta

Apresentações serão nos dias 05 e 06, integram a programação do 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana e levam magia de rua, interação e surpresa para todas as idades

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo