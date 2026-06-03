Quarta-feira tem dia de sol e temperaturas entre 15°C e 27°C em Aquidauana

Céu claro predomina ao longo do dia, com ventos fracos e ausência de previsão de chuva
O Pantaneiro
A quarta-feira, 3 de junho, será de tempo estável e ensolarado em Aquidauana. De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 15°C nos períodos mais frescos do dia, enquanto a máxima pode chegar aos 27°C no início da tarde. A previsão indica que o dia começará com céu claro pela manhã, com predomínio de sol ao longo de todo o período . Não há previsão de chuwa para o dia. Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente das direções leste e sudeste, com velocidade variando entre 1 km/h e 9 km/h ao longo do dia . A sensação térmica deve se manter próxima à temperatura real, sem grandes variações.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Dia Mundial dos Dinossauros
Meio ambiente
A obra é executada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Sanesul e do programa MS Pantanal, em parceria com a Prefeitura de Bonito.
Meio Ambiente
Populares acionaram a corporação após avistar grande extensão de fumaça e chamas na rodovia BR 262
10º Encontro de Relíquias de Aquidauana
Apresentações serão nos dias 05 e 06, integram a programação do 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana e levam magia de rua, interação e surpresa para todas as idades
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS