Quarta-feira tem dia de sol e temperaturas entre 15°C e 27°C em Aquidauana

O Pantaneiro

A quarta-feira, 3 de junho, será de tempo estável e ensolarado em Aquidauana. De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 15°C nos períodos mais frescos do dia, enquanto a máxima pode chegar aos 27°C no início da tarde. A previsão indica que o dia começará com céu claro pela manhã, com predomínio de sol ao longo de todo o período . Não há previsão de chuwa para o dia. Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente das direções leste e sudeste, com velocidade variando entre 1 km/h e 9 km/h ao longo do dia . A sensação térmica deve se manter próxima à temperatura real, sem grandes variações.

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