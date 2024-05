Quer visitar o Museu de Aquidauana? Saiba como fazer agendamento

Museu da Arte Pantaneira / Divulgação

O Museu da Arte Pantaneira recebeu recentemente a revitalização do espaço que conta a história da região. Os agendamentos para visitação seguem abertos.

Segundo a Prefeitura de Aquidauana, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, inclusive, aberto no horário do almoço. A entrada é gratuita.

As visitas aos sábados deverão ser agendadas com antecedência. A visitação em grupo de mais de 20 pessoas, de escolas, alunos, instituições e entidades deverão ser agendadas com antecedência pelo telefone: 3240-1400 (ramais 1572 ou 1573).

