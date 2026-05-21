Quinta-feira em Aquidauana será de céu encoberto com temperaturas entre 15°C e 23°C

Dia começa com predomínio de nuvens, termina com temperatura amena e ventos fracos de direção sul
O Pantaneiro
A previsão do tempo para esta quinta-feira (21), em Aquidauana indica um dia de céu encoberto e temperaturas amenas. De acordo com os institutos de meteorologia, os termômetros devem registrar mínima de 15°C e máxima de 23°C, com ventos de direção sul de intensidade fraca, inferior a 3 km/h .
A madrugada e o início da manhã serão marcados por temperaturas baixas, por volta dos 15°C a 18°C, com predomínio de nebulosidade. O nascer do sol ocorreu às 10h41, e o pôr do sol está previsto para as 21h45 .
No período da tarde, a máxima prevista é de 23°C, com céu permanecendo encoberto. A temperatura mais elevada do dia deve ser registrada entre 11h e 17h . À noite, o céu continua com predomínio de nuvens, e os termômetros caem novamente, ficando em torno dos 15°C a 18°C.
A quinta-feira não tem previsão de chuva significativa. O tempo permanece estável, com predomínio de nebulosidade, mas sem precipitação ao longo do dia . Os ventos sopram predominantemente da direção sul e sudeste, com velocidade inferior a 3 km/h .
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