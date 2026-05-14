Quinta-feira em Aquidauana será de chuva com temperaturas entre 20°C e 27°C

Rio Aquidauana nesta manhã de quinta-feira, dia 14 de maio / O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta quinta-feira (14), em Aquidauana indica um dia de chuva e temperaturas amenas. De acordo com os institutos de meteorologia, os termômetros devem registrar mínima de 20°C e máxima de 27°C, com predomínio de precipitação ao longo de todo o dia.

A madrugada e o início da manhã já apresentam possibilidade de chuva, com temperaturas em torno dos 21°C. No período da tarde, os termômetros atingem a máxima prevista de 27°C, com continuidade das precipitações. O nascer do sol ocorreu às 10h38, e o pôr do sol está previsto para as 21h47.

À noite, a chuva deve se manter, com temperaturas caindo para cerca de 20°C a 21°C, mantendo a sensação de tempo úmido e fresco. Os ventos sopram predominantemente da direção sudeste e leste, com intensidade fraca, inferior a 3 km/h .

A quinta-feira será marcada por condições de instabilidade em Aquidauana, com chuva prevista tanto pela manhã quanto à tarde e à noite. A precipitação pode variar de intensidade fraca a moderada ao longo do dia.

Para Mato Grosso do Sul como um todo, o avanço de uma frente fria oceânica, aliado ao calor e à umidade, deve favorecer áreas de instabilidade em várias regiões do estado . Em Aquidauana, a temperatura máxima prevista de 27°C a 28°C fica dentro da média para esta época do ano, com destaque para a Capital, onde os termômetros não devem passar dos 26°C.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!