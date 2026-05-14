Acessibilidade

14 de Maio de 2026 • 12:02

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Quinta-feira em Aquidauana será de chuva com temperaturas entre 20°C e 27°C

Dia começa com possibilidade de precipitação desde a manhã e, à noite, chuva pode se intensificar com leve queda térmica

Da redação

Publicado em 14/05/2026 às 07:04

Atualizado em 14/05/2026 às 07:12

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Rio Aquidauana nesta manhã de quinta-feira, dia 14 de maio / O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta quinta-feira (14), em Aquidauana indica um dia de chuva e temperaturas amenas. De acordo com os institutos de meteorologia, os termômetros devem registrar mínima de 20°C e máxima de 27°C, com predomínio de precipitação ao longo de todo o dia.

A madrugada e o início da manhã já apresentam possibilidade de chuva, com temperaturas em torno dos 21°C. No período da tarde, os termômetros atingem a máxima prevista de 27°C, com continuidade das precipitações. O nascer do sol ocorreu às 10h38, e o pôr do sol está previsto para as 21h47.

À noite, a chuva deve se manter, com temperaturas caindo para cerca de 20°C a 21°C, mantendo a sensação de tempo úmido e fresco. Os ventos sopram predominantemente da direção sudeste e leste, com intensidade fraca, inferior a 3 km/h .

A quinta-feira será marcada por condições de instabilidade em Aquidauana, com chuva prevista tanto pela manhã quanto à tarde e à noite. A precipitação pode variar de intensidade fraca a moderada ao longo do dia.

Para Mato Grosso do Sul como um todo, o avanço de uma frente fria oceânica, aliado ao calor e à umidade, deve favorecer áreas de instabilidade em várias regiões do estado . Em Aquidauana, a temperatura máxima prevista de 27°C a 28°C fica dentro da média para esta época do ano, com destaque para a Capital, onde os termômetros não devem passar dos 26°C.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meteorologia

Terça-feira em Aquidauana terá céu encoberto e temperaturas entre 14°C e 22°C

Segurança

Bombeiros promovem curso salvamento aquático em Bonito

Gestão

Aquidauana e Sebrae alinham estratégias de turismo no Programa Cidade Empreendedora

Foco está na valorização da cultura pantaneira e indígena

Celebração

Corumbá terá serenata especial em homenagem às mães no Jardim da Independência

Publicidade

Participação cidadã

Bonito recebe contribuições da população para Plano Diretor até dia 10

ÚLTIMAS

Informe Publicitário

Transforme seu futuro no agro: Senar/MS abre 480 vagas em cursos técnicos gratuitos

Bonito

Nota Oficial: Município esclarece medidas de controle de acesso no Hospital Darci João Bigaton

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo