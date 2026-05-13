Quarta-feira em Aquidauana terá céu encoberto e temperaturas amenas

Moro do Paxixi / O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta quarta-feira (13), em Aquidauana indica um dia de céu encoberto, temperaturas amenas e possibilidade de chuva a partir do período noturno. De acordo com os institutos de meteorologia, os termômetros devem registrar mínima de 17°C e máxima de 25°C, com ventos de direção sudeste e leste de intensidade fraca .

Durante o dia, o predomínio será de nebulosidade, com temperaturas em elevação gradual ao longo da manhã. A máxima prevista de 25°C deve ser atingida no início da tarde . O nascer do sol ocorreu às 10h38, e o pôr do sol está previsto para as 21h48 .

No período noturno, há previsão de chuva de intensidade fraca, com termômetros em declínio, chegando a 18°C. Os ventos sopram predominantemente das direções sudeste e sudoeste, com velocidade inferior a 3 km/h .

A quinta-feira mantém a tendência de tempo firme que predomina na região desde o início da semana, após as fortes chuvas do fim de semana passado, que acumularam 204,2 mm em Aquidauana entre os dias 8 e 10 de maio. A aproximação de uma nova área de instabilidade deve provocar o aumento da nebulosidade e a possibilidade de pancadas isoladas de chuva a partir da noite .

Com a previsão de temperaturas amenas e possibilidade de chuva à noite, a orientação para a população é se agasalhar adequadamente durante a madrugada e o início da manhã. Para quem estiver ao ar livre no período noturno, é recomendável atenção a possíveis pancadas de chuva e pistas molhadas.

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