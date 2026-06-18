Quinta-feira será de céu encoberto e temperaturas amenas em Aquidauana

Termômetros devem variar entre 19°C e 28°C, com predomínio de nebulosidade ao longo de todo o dia, marcando um período de estabilidade após as chuvas da semana passada
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A quinta-feira, 18 de junho, será marcada pelo predomínio de céu encoberto e temperaturas amenas em Aquidauana. De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima pode chegar aos 28°C no período da tarde.
A previsão indica que o dia permanecerá com muitas nuvens, sem aberturas significativas de sol, com os ventos soprando da direção leste com intensidade fraca. O nascer do sol está previsto para as 10h51, e o pôr do sol ocorrerá às 21h45.
Após vários dias de chuvas frequentes, a previsão aponta para uma estabilização do tempo. Desde o início da semana, a expectativa é de predomínio de sol entre nuvens e ausência de chuvas, pelo menos até esta quinta-feira . O cenário traz um alívio para os moradores, já que a cidade registrou um volume de chuva superior ao esperado para todo o mês de junho em apenas quatro dias da semana passada.
A orientação para os moradores é se preparar para mais um dia de tempo fechado, com temperaturas que não devem registrar grandes variações ao longo do dia. Não há previsão de chuva significativa para esta quinta-feira, com a nebulosidade persistindo durante todo o período.
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