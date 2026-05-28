Quinta-feira tem chuva pela manhã e abertura de sol à tarde em Aquidauana

O Pantaneiro

A quinta-feira, 28 de maio, será marcada por mudanças no tempo em Aquidauana. A previsão indica que o dia começa com possibilidade de chuva pela manhã, mas com abertura de sol ao longo da tarde.

De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 21°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C no período da tarde . O nascer do sol está previsto para as 10h44, e o pôr do sol ocorrerá às 21h44.

Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente das direções leste e sudeste, com velocidade inferior a 10 km/h ao longo do dia . No período da manhã, o céu permanece encoberto com possibilidade de chuva fraca, com melhora gradual a partir do meio da tarde.

A orientação para os moradores é aproveitar a melhora do tempo no período da tarde para atividades externas, mas com atenção à hidratação, pois os índices de umidade relativa do ar tendem a diminuir após a abertura de sol. Para quem sair de casa pela manhã, guarda-chuva ou capa de chuva são itens recomendados.

A tendência para os próximos dias é de elevação das temperaturas e predomínio de sol, com destaque para o final de semana, quando os termômetros podem atingir os 30°C com céu aberto.

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