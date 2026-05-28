Acessibilidade

28 de Maio de 2026 • 17:27

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Quinta-feira tem chuva pela manhã e abertura de sol à tarde em Aquidauana

Temperaturas variam entre 21°C e 30°C, com ventos fracos e umidade do ar em declínio no período da tarde

Da redação

Publicado em 28/05/2026 às 07:04

Atualizado em 28/05/2026 às 07:19

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

A quinta-feira, 28 de maio, será marcada por mudanças no tempo em Aquidauana. A previsão indica que o dia começa com possibilidade de chuva pela manhã, mas com abertura de sol ao longo da tarde.

De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 21°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C no período da tarde . O nascer do sol está previsto para as 10h44, e o pôr do sol ocorrerá às 21h44.

Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente das direções leste e sudeste, com velocidade inferior a 10 km/h ao longo do dia . No período da manhã, o céu permanece encoberto com possibilidade de chuva fraca, com melhora gradual a partir do meio da tarde.

A orientação para os moradores é aproveitar a melhora do tempo no período da tarde para atividades externas, mas com atenção à hidratação, pois os índices de umidade relativa do ar tendem a diminuir após a abertura de sol. Para quem sair de casa pela manhã, guarda-chuva ou capa de chuva são itens recomendados.

A tendência para os próximos dias é de elevação das temperaturas e predomínio de sol, com destaque para o final de semana, quando os termômetros podem atingir os 30°C com céu aberto.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Desenvolvimento

Turismo sustentável, inovação e natureza marcam o Inspira Ecoturismo 2026

Meteorologia

Terça-feira tem dia de sol e pancadas de chuva em Aquidauana

Lazer

Prefeitura de Bonito realoca academia ao ar livre para obras do acesso ao Anel Viário

Equipamentos foram transferidos para espaço próximo ao local original, garantindo continuidade do uso pela população

Meteorologia

Segunda-feira tem risco de chuva e temperatura de até 30°C em Aquidauana

Publicidade

Cultura e tradição

Ira anima o X Encontro de Relíquias de Aquidauana com show gratuito

ÚLTIMAS

Educação

Prefeitura de Anastácio entrega equipamentos permanentes para escolas municipais

Freezers, fogões, armários e materiais de robótica foram disponibilizados para fortalecer a qualidade da educação no município

Justiça

Mutirão Caminho do Acordo oferece serviços na Aldeia Água Branca em Aquidauana

Atendimentos seguem até quarta-feira (27) com análise de aposentadoria rural, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão para trabalhadores rurais

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo