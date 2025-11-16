Acessibilidade

16 de Novembro de 2025 • 14:53

Música

Raça Pantaneira vai animar a terceira edição da festa do abacaxi de Cipolândia

Da redação

Publicado em 16/11/2025 às 09:22

A programação resgata as tradições culturais e gastronômicas do distrito / Ilustrativa/Agência Brasil

O distrito de Cipolândia, em Aquidauana, comemora seu 67º aniversário no próximo dia 22 de novembro com a realização da 3ª Festa do Abacaxi. O evento, que tem entrada gratuita, será realizado a partir das 18h na praça central do distrito e contará com o show e bailão do consagrado grupo Raça Pantaneira, um dos principais atrações da música regional.

Além da apresentação musical, a festa oferecerá comidas e bebidas típicas da região, além de exposição de produtos da agricultura familiar. A programação resgata as tradições culturais e gastronômicas do distrito, celebrando simultaneamente o aniversário da localidade e a produção agrícola característica da região.

A expectativa é que o evento reúna moradores e visitantes de toda a região para uma noite de celebração comunitária. A organização convida a população para prestigiar a festa, que se consolida como um dos principais eventos do calendário cultural do distrito.

