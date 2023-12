Região do Morro do Paxixi seduz turistas e esportistas  

Divulgação

As belezas naturais das regiões de Camisão e Piraputanga, em Aquidauana, que juntas ajudam a formar um portal do Pantanal têm atraído cada vez mais não apenas o turista que gosta de contemplar a natureza e estar em contato com ela, longe do vestígio das metrópoles.



O parque que abrange uma área de mais de 2.500 hectares e inclui o Morro do Paxixi e outras áreas de grande importância ambiental da região, vem atraindo um novo público, e novas possibilidades de promoção da região, que são atletas profissionais ou iniciantes. São pessoas de ambos os sexos que chegam nesses distritos dispostos a participarem dos mais variados torneios.



A região do Morro do Paxixi, que vem recebendo diversas atividades esportivas tanto nas trilhas ou pelas estradas de terra, morros ou nas águas do Rio Aquidauana teve como a mais recente competição, a Pantanal Ultra 2023 — sendo a única Ultramaratona do Estado — que ocorreu no mês de outubro utilizando a Estrada Parque de Piraputanga, morros e intermediações e que teve como campeão, o atleta sul-mato-grossense e treinador de assessoria, Jonathan Reis, que venceu em primeiro lugar o circuito de 90 quilômetros. O campeão, que já coleciona mais de 25 títulos, reconhece a importância dessa região para a prática esportiva.

“A região conta com belíssimas paisagens, subidas e descidas que todo atleta gosta em uma prova de longa duração. A vegetação e o clima da região são muito agradáveis. A natureza ajuda a tirar o foco maçante da prova, distrai enquanto corre. As longas subidas, a vegetação, o riacho que passamos. A respiração fica melhor. Ajuda principalmente no psicológico,” explica Jonathan Reis.

O atleta que pratica corrida há 8 anos, especialmente corrida de trilha e participa de ultramaratonas com provas acima de 50 quilômetros, 70 quilômetros, 80 quilômetros 140 quilômetros e busca o desafio de distâncias maiores.

Trilhas e desafios acolhem praticantes de esportes radicais

Vale lembrar que entre tantas outras atividades esportivas na região do Morro do Paxixi em Camisão e em Piraputanga, aconteceram também este ano, o Circuito Adventure 2023 de Bike; o 2.º Desafio Morro do Paxixi, que é uma corrida de trilha; a 37.ª Prova Santa Delfina de Canoagem que contou com a participação de mais de 70 atletas, que remaram pelo rio Aquidauana desde o distrito de Camisão até a prainha em Anastácio. Essas provas demonstram o quanto esses distritos e a serra de Maracaju são acolhedoras ao esporte.

Uma região onde o misticismo reforça a magia do lugar



O Morro do Paxixi tem uma história muito rica e interessante. Antes da chegada dos colonizadores europeus na região, o local já era sagrado para os povos indígenas da região. Conta uma lenda que o nome “Paxixi” vem do tupi-guarani e significa “o morro que chora”. Segundo a tradição indígena, o morro é um lugar sagrado onde os deuses choram, e as lágrimas formam as nascentes dos rios que correm pela região.

Os distritos de Camisão e Piraputanga, em Aquidauana, que abrigam essas maravilhas da natureza, estão localizados a cerca de 150 quilômetros de Campo Grande. Com uma altitude de 700 metros, é um destino popular para quem busca aventura e contato com a natureza e a prática de esportes.

O complexo do Pantanal é um bioma constituído, principalmente, por áreas alagadas em sua maior parte, com 250 mil quilômetros quadrados de extensão, altitude média de 100 metros, que está situado no em parte do estado do Mato Grosso e boa parte Mato Grosso do Sul. A região engloba uma parte do Paraguai e leste da Bolívia (chamado de chaco boliviano). Toda essa área é considerada pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera, localizado na região do Parque Nacional do Pantanal.