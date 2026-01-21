Renovação Carismática Católica da Diocese de Jardim anuncia Retiro de Carnaval

O padre Padre Paulo Haiber, assessor eclesiástico da RCC de Jardim, foi o primeiro a confirmar presença / Arquidiocese de Campo Grande

A Renovação Carismática Católica (RCC), vinculada à Diocese de Jardim, promoverá o Retiro de Carnaval 2026 nos dias 14 e 15 de fevereiro. O evento será sediado na Escola Municipal Erso Gomes, em Aquidauana, oferecendo uma alternativa de recolhimento espiritual durante o período da folia.

Com o tema “É Ele quem dá a todos a vida” (Atos 17,25b), o retiro tem como proposta ser um tempo especial de encontro com Deus, focado na renovação da fé, na partilha e na alegria. O investimento para participação é de R$ 30,00.

As inscrições devem ser feitas diretamente com os coordenadores de cada Grupo de Oração da RCC na região. Como atrativo, os organizadores promoverão um sorteio especial de uma camiseta oficial do retiro e de uma inscrição gratuita para o evento. O padre Padre Paulo Haiber, assessor eclesiástico da RCC de Jardim, foi o primeiro a confirmar presença.

A iniciativa busca reunir fiéis em um ambiente de oração e comunidade, proporcionando uma experiência de vida nova e fortalecimento espiritual no período que antecede a Quaresma. Mais detalhes sobre a programação específica podem ser obtidos com os coordenadores locais dos Grupos de Oração.

