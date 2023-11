Restauração de rodovia que liga Aral Moreira ao Posto Taji entra na fase final

Rodovia em manutenção / Divulgação

Com 74% de execução, avança para a reta final a obra de restauração da MS-286, nos 38,156 quilômetros entre Aral Moreira e o Posto Taji, localizado no meio da rodovia (MS-386) que liga Ponta Porã a Amambai.

Por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), autarquia de obras vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), o Governo do Estado investe R$ 46,6 milhões na recuperação da rodovia.

Conforme o fiscal da Agesul que acompanha o andamento dos serviços, o engenheiro Franklin de Oliveira, 34 dos 38 quilômetros da via já foram restaurados, incluindo um trecho de 18 quilômetros entre a Vila Rio Verde do Sul e o Posto Taji, que estava mais crítico.

“Praticamente a pista inteira foi reciclada, com nova base e nova capa asfáltica”, destacou o fiscal. Conforme última medição da Agesul, os serviços devem ser concluídos no final do ano.

Além de melhorar o fluxo de veículos, deixando o trânsito mais seguro, a obra contribui com o escoamento da produção agropecuária da região. Junto da restauração, os serviços incluem adequação da capacidade de tráfego e a drenagem do trecho de 38,156 quilômetros.