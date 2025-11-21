Reunião em Bonito debate melhorias no sistema turístico Turista por Natureza

Cidade de Bonito / Prefeitura Municipal

A convite do presidente da Associação Bonitense de Agências de Turismo (ABAETUR) e integrante do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), Gustavo Romeiro, representantes do trade turístico de Bonito participaram, nesta quinta-feira (21), de uma reunião com Pedro Oliveira, responsável pelo software “Turista por Natureza”.

O encontro reuniu agentes das agências Águas de Bonito, Surucuá, Viva Bonito, Bonito On, PRV e XP, que apresentaram dúvidas e sugestões sobre o sistema, implantado no primeiro semestre de 2025. As contribuições abordaram desde ajustes operacionais até melhorias na interface e no fluxo de atendimento.

A discussão concentrou-se na necessidade de aprimorar o desempenho da plataforma, sobretudo com a aproximação da alta temporada, período em que a demanda de visitantes aumenta significativamente. Segundo os participantes, o diálogo foi produtivo e reforçou a parceria entre o setor e os responsáveis pela ferramenta.

De acordo com a equipe técnica, o sistema segue em processo contínuo de atualização. A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico mantém-se disponível para apoiar as agências, esclarecer dúvidas e acompanhar eventuais necessidades relacionadas ao uso da plataforma.

