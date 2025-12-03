Acessibilidade

03 de Dezembro de 2025 • 19:22

Reunião no Paço discute estratégias para desenvolvimento turístico de Camisão

A reunião foi um espaço importante de diálogo e direcionamento comum, visando fortalecer o turismo em Camisão

Da redação

Publicado em 03/12/2025 às 16:23

O gabinete do Paço Municipal sediou, na manhã desta terça-feira, dia 2, uma reunião estratégica voltada ao crescimento sustentável do turismo no distrito de Camisão. O encontro reuniu autoridades municipais, representantes de instituições, líderes associativos e empresários do setor com o objetivo de avaliar ações em andamento, fortalecer a integração e construir planos conjuntos para o desenvolvimento da região.

Participaram da reunião o prefeito Mauro do Atlântico; a presidente da Aecopaxi, Miriam Coura; o presidente da Associação Aqui Tem Guia, Vandir Aniceto; a presidente da Associação de Moradores de Camisão, Roselânia de Oliveira Gonçalves; e o presidente interino do Conselho Municipal de Turismo, Robson Carvalho, além de outros membros do conselho.

Também marcaram presença o professor Pablo Salomão, do IFMS Campus Aquidauana; a vereadora Ana Saravy; e secretários municipais, entre eles Pepeu Fialho (Cultura e Turismo), Alexandre Périco (Gestão Estratégica) e Anderson Meireles (Chefe de Gabinete), além da procuradora jurídica Catharine Marques Macedo.

Em um ambiente de diálogo aberto, todos os participantes manifestaram compromisso em trabalhar de forma articulada para fortalecer o turismo local. O prefeito Mauro do Atlântico destacou a relevância do espaço para alinhamento de propostas e enfatizou a necessidade de engajamento coletivo para o avanço sustentável da região.

“A reunião foi um espaço importante de diálogo e direcionamento comum, visando fortalecer o turismo em Camisão. É fundamental o envolvimento de cada instituição e das empresas do trade para que possamos avançar de forma organizada”, afirmou o prefeito, anunciando que novas reuniões serão realizadas para dar continuidade aos encaminhamentos.

A vereadora Ana Saravy reforçou o apoio do Legislativo ao distrito e à pauta turística. “O trabalho integrado entre associações, Executivo e Legislativo é essencial para que os avanços aconteçam de forma organizada e contínua”, disse.

Os secretários presentes também destacaram a importância da atuação conjunta e da sintonia entre as entidades para garantir a qualidade dos serviços e o crescimento ordenado do turismo no distrito, que é reconhecido por seu potencial natural e cultural.

A iniciativa reflete um esforço coordenado da gestão municipal em transformar o turismo em um vetor de desenvolvimento regional, com participação social e planejamento integrado.

