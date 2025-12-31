Acessibilidade

31 de Dezembro de 2025 • 08:47

Réveillon 2026: Copacabana deve receber mais de 2,5 milhões de pessoas

Festa da virada, que contará com 13 palcos para atrações musicais, também terá estrutura especial voltada para mobilidade e segurança no município do Rio

Publicado em 31/12/2025 às 08:40

Atualizado em 31/12/2025 às 08:41

O Réveillon carioca promete movimentar a praia de Copacabana, uma das mais famosas e reconhecidas do Rio de Janeiro. O local, que já foi palco para artistas internacionais como Lady Gaga, Madonna, Rod Stewart e Rolling Stones, deve receber um público estimado de mais de 2,5 milhões de pessoas para assistir aos shows nacionais e a virada de ano para 2026 — quantidade maior do que a população de 22 capitais do país, além de ser superior ao de 99,9% dos municípios brasileiros.

As informações fazem parte do estudo Réveillon em Dados, realizado pela Empresa de Turismo do Município do Rio (Riotur), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e o Instituto Fundação João Goulart, que foi apresentado pela prefeitura, nesta sexta-feira (26), no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio).

Para a recepção dos espectadores na zona Sul do Rio, uma estrutura especial voltada para mobilidade e segurança será montada pelo município. Cerca de 7.500 agentes de 11 órgãos estarão trabalhando com ordem pública, operação de transportes, fiscalização de trânsito, limpeza, assistência social, atendimento de emergência, acolhimento e prevenção de violência contra a mulher.

Além disso, 700 câmeras farão o monitoramento do público nos eventos, sendo 307 delas apenas em Copacabana. Esse monitoramento acontecerá pelas 24 horas e contará ainda com seis drones que sobrevoarão pelo evento. Haverá, também, atualização, em tempo real, das informações sobre previsão do tempo, trânsito e transportes disponibilizada nos canais oficiais do COR-Rio.

Entre 18h e 21h da véspera do novo ano, 24 linhas municipais e 11 linhas intermunicipais passarão a circular de forma especial em Copacabana para levar os passageiros até os palcos.

Segundo o RioTur, o Reveillon 2026 no Rio promete movimentar 3,34 bilhões de reais, o equivalente a 6% acima do valor da virada de 2024 para 2025.

