Revelação de gênero de bebê agita 8º Encontro de Relíquias em Aquidauana

Na noite de sexta-feira, 31 de maio, durante o aguardado 8º Encontro de Relíquias de Aquidauana, Hudson Godoy Veloso Junior e Laís Ceolin, ambos de 29 anos, compartilharam uma notícia especial com seus amigos e familiares. O casal, apaixonado por Chevette e aguardando o primeiro filho, revelou o gênero do bebê durante o evento, tornando a ocasião ainda mais memorável.

Um momento único no 8º Encontro de Relíquias

Hudson, mecânico, e Laís, servidora pública, ambos moradores de Aquidauana, fizeram a revelação de uma maneira criativa e emocionante. Ao saber que o exame de sexagem estava pronto na manhã de sexta-feira, o casal decidiu realizar a revelação do gênero do bebê no evento que tanto amam. Com a ajuda de amigos que também são fãs de Chevette, Hudson e Laís prepararam uma surpresa especial: eles colocaram tinta em pó no pneu do Chevette, revelando o gênero do bebê quando o carro entrou em movimento.

Emoção e tradição

"Foi uma experiência incrível. O Encontro de Relíquias é um evento que esperamos o ano todo, é o único evento que faço questão de participar" Para ele, o evento é uma oportunidade de reunir nossos amigos, compartilhar nossa paixão por carros antigos e, agora, celebrar a chegada do bebê.

Expectativas para o futuro

Com o bebê previsto para chegar no Natal de 2024, Hudson e Laís já fazem planos para o próximo Encontro de Relíquias. "No ano que vem, nosso filho estará aqui conosco, andando no Chevette," comentou Hudson, demonstrando sua expectativa de continuar a tradição familiar e compartilhar a paixão pelo automobilismo com a próxima geração.

O 8º Encontro de Relíquias

O 8º Encontro de Relíquias é um evento anual que reúne entusiastas de carros antigos na Avenida Pantaneta, em Aquidauana. O evento é conhecido por sua atmosfera amigável e vibrante, oferecendo uma variedade de atrações como shows, parque de diversões, praça de alimentação e artesanatos. A entrada é gratuita, e o encontro é uma grande oportunidade para promover a cultura, o turismo e o lazer na região.

Este ano, o evento contou com uma programação variada e emocionante. Na sexta-feira, os shows começaram às 18h30 com Di Buenas, seguidos por apresentações de The Frankz, Jacaré do Brejo e seus palhaços com um show de motos, Chicão Castro e, encerrando a noite, Mané Coxinha. Além das atrações musicais, o público também pode aproveitar o parque de diversões, que abriu às 18h00, e explorar a praça de alimentação e artesanatos.

Um evento que aquece corações

A revelação do gênero do bebê de Hudson e Laís adicionou um toque especial ao já vibrante evento, demonstrando como o Encontro de Relíquias não é apenas uma celebração de carros antigos, mas também uma celebração da comunidade e dos momentos especiais que unem as pessoas.

Com a chegada do bebê prevista para o Natal, a expectativa para o próximo Encontro de Relíquias só aumenta, prometendo ser mais uma edição repleta de alegria, tradição e novas memórias para Hudson, Laís e todos os participantes.