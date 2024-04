Revista 'Tendências do Turismo' aponta 15 possibilidades de escolhas para o ano

Pontos turísticos / Divulgação

Se você trabalha com turismo, é bom ficar de olho nas tendências do setor para este ano! Apesar de serem tendências que se mantêm por um curto período no mercado, elas promovem um movimento importante nos destinos e podem ser uma boa oportunidade de ampliar ou até criar novos negócios. As análises e perspectivas do mercado para 2024 fazem parte da 5ª edição da revista Tendências do Turismo, disponível de no site do MTur.

Viagens mais sustentáveis; roteiros flexíveis; turismo musical e esportivo; atrativos que usam a inteligência artificial; a busca por economia e a consulta às redes sociais estão entre as 15 micro tendências apontadas na Revista, que tem como base coletas e análises de dados de 20 publicações de referência no setor.

A Revista é uma importante ferramenta para auxiliar o trade turístico e também os gestores, pois trazem as expectativas dos brasileiros, como ressalta o ministro do Turismo, Celso Sabino. “Dados, informações e relatórios sobre o comportamento e desejo do turista são importantes norteadores na construção de políticas públicas e também para as ofertas turísticas, melhorando a experiência de turismo no nosso país, o que é bom para todos”, enfatizou.

A especialista em tecnologia na área de turismo, Jucelha Carvalho, explica que o uso de inteligência artificial impacta o tipo de turismo que é ofertado e também auxilia as empresas e o poder público. “O Sistema Especialista Turístico (SET), por exemplo, fornece insights valiosos e utiliza inteligência artificial preditiva para antecipar tendências e comportamentos turísticos. Isso permite ajustes proativos na gestão de destinos, melhorando significativamente a experiência do visitante”, afirma a especialista.

O uso de tecnologia é uma tendência que deve se destacar em 2024. Outra questão levantada pela revista do MTur é a utilização das redes sociais para escolher o próximo destino. Jucelha Carvalho lembra que é preciso ter cuidado para não cair em ciladas. “As redes podem apresentar representações idealizadas e distorcer a realidade. Pessoalmente, aconselho a verificar a autenticidade das informações nas fontes confiáveis e sempre buscando avaliações de outros viajantes para obter uma visão mais equilibrada do destino. Também é importante considerar o impacto do turismo no ambiente e na comunidade local”, alerta a especialista.

Sustentabilidade

A procura por viagens mais sustentáveis já tendência no mundo e em 2024 promete movimentar ainda mais o turismo brasileiro! Segundo a revista, a busca por alojamentos ecologicamente conscientes e passeios na natureza estão no topo das buscas dos visitantes no Brasil. Adotar práticas sustentáveis pode enriquecer a viagem, permitindo uma conexão mais autêntica e respeitosa com a natureza e as culturas locais, com explica a Jucelha Carvalho. “Essas experiências tendem a ser mais gratificantes e memoráveis, especialmente para aqueles que buscam um significado mais profundo em suas viagens”, enfatiza.

Do outro lado da moeda, o turismo motivado por eventos esportivos e shows, nacionais e até internacionais, tem a capacidade de movimentar as cidades que não contam com o setor como principal gerador de renda. “Estes eventos geram um influxo imediato de turistas que necessitam de acomodação, alimentação, entretenimento. Também atraem a atenção da mídia, o que pode promover a cidade como um destino turístico atraente e dinâmico, aumentando o interesse e o número de visitantes a longo prazo. Estes tipos de turismo atraem visitantes que talvez nunca considerassem a cidade como um destino, proporcionando uma nova fonte de receita e impulsionando a economia local”, afirma a especialista.

Economia

As viagens em família ou para celebrar uma data especial também estão no gosto dos brasileiros para este ano. Além disso, a busca por preços mais atrativos deve nortear as pesquisas das famílias na hora de encontrar o destino da viagem.

A dica da especialista em tecnologia no turismo, Jucelha Carvalho, é apostar em planejamento. “Uma das melhores estratégias é escolher viajar durante a baixa temporada, quando os preços tanto de acomodações quanto de atividades são geralmente mais baixos. Além disso, destinos menos conhecidos ou emergentes muitas vezes oferecem experiências ricas e autênticas a um custo significativamente menor do que os locais turísticos mais populares”. Outra dica valiosa, segundo a especialista, é buscar pacotes de viagem que podem incluir descontos para famílias ou grupos, assim como verificar opções de passeios gratuitos ou com custo reduzido que muitas vezes são oferecidos por órgãos de turismo locais.

Millenials

A revista Tendências do Turismo, do MTur, também revela que o público que mais deve viajar nestes próximos meses é mais jovem e com dinheiro no bolso, os chamados millennials. As viagens flexíveis, ou seja, sem roteiro, também fazem parte das tendências para esse público.

De acordo com o levantamento, pessoas com idade entre 30 e 44 anos e com um bom poder aquisitivo devem ser maioria em destinos mais luxuosos do país. Isso porque este público está cada vez mais exigente e buscando experiências cada vez mais requintadas.

“Esse tipo de turismo pode incluir estadias em acomodações exclusivas, como vilas privativas, resorts boutique e hotéis que oferecem serviços personalizados, como mordomos e chefs privados. Além disso, o turismo de luxo também se destaca pelo acesso a experiências únicas, como jantares privados em locais históricos, passeios de helicóptero para vistas deslumbrantes, ou acesso privado a obras de arte e eventos culturais”, finaliza a especialista.

*Com informações do Ministério do Turismo