Rica no ecoturismo, Aquidauana sediará o 1° Pantanaves em maio

Evento começa no próximo dia 3 / Foto: Divulgação

Aquidauana sediara de 3 a 13 de maio o 1° Pantanaves, evento que reúne debates sobre a observação de aves na natureza e admiradores da riqueza do ecoturismo da região. O encontro será na Estrada Parque de Piraputanga.

Em parceria com o Instituto Morro Azul, a Prefeitura de Aquidauana informou que o evento ocorrerá em duas etapas, começando no auditório da UFMS no Campus II, com as palestras: "Meu Quintal", com Luíz Felipe Pereira Mendes, fotógrafo de natureza e especialista em avistamento de aves; e a segunda palestra: “A importância de contemplar a natureza: da educação ambiental ao ecoturismo”, com o biólogo Fernando Ibanez Martins. Na sequência, haverá uma atividade prática de avistamento de aves na Lagoa Comprida, em Aquidauana.

Já a segunda etapa ocorrerá no dia 13 de maio de 2023, na Estrada Parque de Piraputanga, com a participação no Global Big Day, um evento mundial de observação de aves que visa contribuir com dados científicos sobre a distribuição e abundância das aves ao redor do mundo.

O Global Big Day foi criado pelo Laboratório de Ornitologia da Universidade Cornell, na América do Norte. O objetivo do evento, organizado anualmente, é reunir listas de espécies observadas em um único dia em todo o planeta. Assim, a região pantaneira se insere no mapa como principal ponto para observação e pesquisa.

As inscrições serão feitas por um formulário que estará disponível no site do Instituto Morro Azul, clique aqui,e no Instagram @institutomorroazul.

Também são parceiros do evento o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Aquidauana via Secretarias Municipal de Cultura e Turismo e de Meio Ambiente.