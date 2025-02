Rio Brilhante se prepara para o 6º Encontro de Relíquias

Divulgação

Prepare-se para uma viagem no tempo! Nos dias 15 e 16 de março, a Praça Central de Rio Brilhante será palco do 6º Encontro de Relíquias, um evento imperdível para os amantes de carros antigos, motos clássicas e veículos que marcaram época.



O encontro, organizado pelo Clube Amigos Reliqueiros de Rio Brilhante, promete atrair participantes e visitantes de todas as idades com atrações especiais, incluindo uma praça de alimentação variada, shows ao vivo, exposições incríveis e, claro, brindes para os sortudos de plantão. Para participar, basta contribuir com 1kg de alimento não perecível na inscrição, tornando o evento não só uma celebração do antigomobilismo, mas também um gesto de solidariedade.



O que esperar do evento? Imagine admirar o charme de um Fusca impecável, sentir o poder de uma moto clássica ou relembrar os tempos de glória de um Maverick bem conservado – tudo isso enquanto curte um ambiente acolhedor e repleto de histórias. Além dos veículos em exposição, o evento é uma oportunidade de confraternização entre entusiastas e curiosos que compartilham a paixão por relíquias motorizadas.



Quem está por trás do evento? Com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, da FUNCERB e da Prefeitura de Rio Brilhante, o Clube Amigos Reliqueiros mostra mais uma vez seu compromisso em preservar a história e promover a cultura automotiva na região.



Então, marque na agenda e prepare-se para dois dias de nostalgia, beleza automotiva e muita diversão! Não perca essa oportunidade de vivenciar a magia dos clássicos sobre rodas.



Serviço



Evento: 6º Encontro de Relíquias

Data: 15 e 16 de março

Local: Praça Central de Rio Brilhante – MS

Inscrição: 1kg de alimento não perecível

Realização: Clube Amigos Reliqueiros de Rio Brilhante

Apoio: Governo do Estado de MS, FUNCERB e Prefeitura de Rio Brilhante