Rio Verde reúne música e motos no Rota MS 080 + Bonito Blues in Rio Verde

A 13ª edição do evento está marcada e acontece entre 8 a 10 de maio em programação inclui motociata, shows nacionais e internacionais, exposição de carros antigos e almoço beneficente
Rio Verde de Mato Grosso, cidade distante 235 km de Aquidauana, se prepara para receber um dos eventos mais aguardados do calendário regional: o 13º Bonito Blues in Rio Verde, que neste ano acontece em parceria com a Rota MS 080. A festa, que celebra a paixão por motos, o blues e a convivência ao ar livre, será realizada nos dias 8, 9 e 10 de maio de 2026, na Praça das Américas.
Na noite da última quinta-feira (23), os organizadores se reuniram com presidentes de clubes de motociclistas para alinhar os detalhes finais da programação. O encontro reforçou o espírito colaborativo do evento, que já nasce como um marco para a região.
A organização preparou uma série de atrações que vão muito além da música. O público poderá conferir:
- Motociata – concentração e desfile de motoclubes
- Exposição de Carros Antigos
- Área Gastronômica com opções variadas
- Almoço Beneficente
- Passeio Turístico por pontos naturais da região
- Balneário para quem busca lazer e refresco
- Shows Musicais com bandas de blues e rock
A programação musical conta com atrações regionais, nacionais e internacionais:
- BLUEASY (Campo Grande - MS)
- CABEÇA DE BAGRE (Campo Grande - MS)
- BARGANHAS BAND (Campo Grande - MS)
- DELTA CREAM (Assunção - Paraguai)
- HARLEY QUEEN (Belo Horizonte - MG)
O destaque fica por conta da presença da banda Quebra-Torto, que promete agitar o público com seu estilo autêntico.
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