Rio Verde reúne música e motos no Rota MS 080 + Bonito Blues in Rio Verde

Rio Verde de Mato Grosso, cidade distante 235 km de Aquidauana, se prepara para receber um dos eventos mais aguardados do calendário regional: o 13º Bonito Blues in Rio Verde, que neste ano acontece em parceria com a Rota MS 080. A festa, que celebra a paixão por motos, o blues e a convivência ao ar livre, será realizada nos dias 8, 9 e 10 de maio de 2026, na Praça das Américas.

Na noite da última quinta-feira (23), os organizadores se reuniram com presidentes de clubes de motociclistas para alinhar os detalhes finais da programação. O encontro reforçou o espírito colaborativo do evento, que já nasce como um marco para a região.

Programação diversa para todos os gostos

A organização preparou uma série de atrações que vão muito além da música. O público poderá conferir:

- Motociata – concentração e desfile de motoclubes

- Exposição de Carros Antigos

- Área Gastronômica com opções variadas

- Almoço Beneficente

- Passeio Turístico por pontos naturais da região

- Balneário para quem busca lazer e refresco

- Shows Musicais com bandas de blues e rock

Line-up de peso

A programação musical conta com atrações regionais, nacionais e internacionais:

- BLUEASY (Campo Grande - MS)

- CABEÇA DE BAGRE (Campo Grande - MS)

- BARGANHAS BAND (Campo Grande - MS)

- DELTA CREAM (Assunção - Paraguai)

- HARLEY QUEEN (Belo Horizonte - MG)

O destaque fica por conta da presença da banda Quebra-Torto, que promete agitar o público com seu estilo autêntico.

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