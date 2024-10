Riscos de afogamento no Rio Aquidauana aumentam no calorão

Aumento de banhistas no rio durante o calorão / João Éric / Arquivo O Pantaneiro

Em entrevista ao Jornal O Pantaneiro, o sargento Pinheiro do Corpo de Bombeiros de Aquidauana ressalta que o uso de coletes salva-vidas e se atentar ao nível do rio pode reduzir os riscos.

O número de afogamentos no Rio Aquidauana, além de lagoas e córregos da região, tem crescido nos últimos meses, pois os moradores procuram áreas de banho para se refrescar no calorão.

"Devemos lembrar que o rio Aquidauana não conta com uma área de banho apropriada, temos pesqueiros, nós não temos balneários. Os que procuram o rio Aquidauana para se banhar, nós aconselhamos sempre ter conhecimento do local, da profundidade, não banhar-se em águas, no caso do rio Aquidauana, superior à altura do joelho, porque o rio é muito correntoso, a correnteza é muito forte, então, dependendo da pessoa pode ser rapidamente arrastado para o leito do rio".





Banhistas no Rio Aquidauana - Ryan Santos/Jornal O Pantaneiro

Dicas de prevenção

Use colete salva-vidas quando estiver embarcado.

Evite sobrecarregar o barco.

Pesque em locais seguros e conhecidos.

Para aqueles que pretendem se banhar no rio, as recomendações incluem:

Conhecer a profundidade do local e evitar águas que ultrapassem a altura do joelho, dado que a correnteza pode ser perigosa.

O rio Aquidauana não possui uma área de banho apropriada, o que requer atenção redobrada.

Casos de emergência

Em caso de alguém se afogando, o Sargento orienta a não tentar um resgate sem saber nadar ou em áreas de forte correnteza. Em vez disso, recomenda-se lançar um objeto flutuante, como uma garrafa PET vazia ou um pedaço de isopor, para ajudar a pessoa a alcançar a margem. O Corpo de Bombeiros deve ser acionado imediatamente para que uma equipe possa atender à ocorrência.

O Corpo de Bombeiros tem intensificado a prevenção, criando vídeos e gibis educativos voltados principalmente para crianças. Esse material pode ser acessado no site oficial da corporação, clique aqui.