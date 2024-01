Rodoviária, Buraco das Piranhas e fronteira ganham novos letreiros em Corumbá

Gisele Ribeiro, PMC

A Prefeitura, por meio da Fundação de Turismo do Pantanal, concluiu nesta semana a instalação de todos os letreiros do projeto “Eu amo Corumbá”. Os equipamentos foram instalados no Buraco das Piranhas, na BR-262, na Rodoviária Intermunicipal Fadah Scaff Gatass e na fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Em dezembro, o Mirante Izulina Xavier e o Porto Geral já haviam recebido o letreiro.

Conforme explicou a diretora-presidente da Fundação de Turismo do Pantanal, Elisangela Sienna da Costa Oliva, o objetivo da ação é ampliar o fortalecimento da marca da cidade, principalmente nas redes sociais, e de reforçar na população o sentimento de orgulho em ser corumbaense.

“Esse atrativo tão importante faz com que os turistas e os residentes de Corumbá marquem a nossa cidade através da imagem do seu nome nos nossos principais pontos turísticos, e também por onde recebemos os visitantes de outras cidades, Estados e até países”, afirmou Elisângela.

“No Buraco das Piranhas é onde de fato começa o município de Corumbá e também é a porta de entrada para a Estrada Parque, nosso principal atrativo rural de contemplação”, complementou, que finalizou: “Na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, cerca de mil pessoas transitam diariamente. Na rodiviária milhares de pessoas chegam em Corumbá diariamente e o Porto Geral e o Cristo Rei do Pantanal são os locais mais visitados em nossa cidade".



Com assessoria