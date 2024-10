Rota Cerrado-Pantanal recebe operadores europeus em outubro para impulsionar turismo

Divulgação

7A South Pantanal Tours & Expeditions, sob a organização do turismólogo Ariel Albrecht, está promovendo uma FAMTRIP na Rota Cerrado-Pantanal, de 26 de outubro a 3 de novembro de 2024, com o objetivo de impulsionar a comercialização de roteiros turísticos desta região no mercado europeu. O evento reunirá oito profissionais do setor de turismo da Europa, especializados na venda de pacotes de viagem para o Brasil.

Atualmente, agências e operadoras europeias já oferecem pacotes turísticos de Coxim e região nos mercados belga, holandês e italiano. A meta agora é ampliar essa oferta para outros municípios da região, fortalecendo e consolidando produtos e serviços locais, aumentando a visibilidade da região e compartilhando a expertise de profissionais renomados do setor de turismo do Brasil e do exterior.

Essa iniciativa privada, liderada por empreendedores e agentes de turismo de Campo Grande, Coxim e Rio Verde, representará um investimento de aproximadamente 150 mil reais. Esse montante inclui passagens aéreas, transporte terrestre e fluvial, atividades turísticas, hospedagem, alimentação e guiamento durante os nove dias do evento.

O roteiro da FAMTRIP está definido e contará com atrações e infraestrutura receptiva nos municípios de Campo Grande, Coxim e Rio Verde, com apoio de parceiros nas cidades do Rio de Janeiro e Paraty - RJ. Durante a FAMTRIP na Rota Cerrado-Pantanal, os participantes poderão desfrutar de diversas atividades que destacam as belezas naturais e a infraestrutura turística de Coxim e Rio Verde.

Coxim

Em Coxim, os operadores europeus poderão vivenciar expedições pelo Rio-Cênico Rotas Monçoeiras e participar de Safáris Fotográficos 4x4 pelo Pantanal de Paiaguás. Essas experiências proporcionarão uma imersão nas paisagens exuberantes do Pantanal, com a possibilidade de avistar a rica fauna e flora da região, além de conhecer a infraestrutura local, fortalecendo assim o potencial de comercialização desses destinos no mercado europeu.

Rio Verde

Em Rio Verde, as atividades incluirão trilhas com banho de cachoeira na APA Sete Quedas do Rio Verde, um cenário de beleza natural que encanta os visitantes. As trilhas proporcionarão uma conexão direta com a natureza, destacando as cachoeiras e a vegetação exuberante da área de proteção ambiental. Os participantes poderão apreciar a tranquilidade e a beleza do local, experiências que certamente serão atrativas para os turistas europeus.

A FAMTRIP, conhecida também como FAMTOUR, é uma estratégia de promoção turística que visa promover uma determinada região, produto ou roteiro turístico para melhor posicionamento no mercado e aumento das vendas. Durante a FAMTRIP na Rota Cerrado-Pantanal, os participantes terão a oportunidade de se familiarizar com as infraestruturas locais e as atrações turísticas, o que facilitará a comercialização desses destinos nos mercados europeus.

Essa iniciativa pretende não apenas promover os destinos visitados, mas também proporcionar aos profissionais do turismo uma compreensão aprofundada das experiências oferecidas, fortalecendo o potencial de vendas e contribuindo para o desenvolvimento do turismo em Coxim, Rio Verde e outras cidades da região.