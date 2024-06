Sábado terá clima perfeito para aproveitar o 8º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Encontro de Reliquias

Os moradores de Aquidauana e os visitantes que participam do 8º Encontro de Relíquias podem se preparar para um dia de clima variado neste sábado, 1º de junho de 2024. De acordo com os meteorologistas, o dia começará com temperaturas amenas, mas algumas mudanças são esperadas ao longo do dia.

A manhã será marcada por um clima agradável, com temperaturas variando entre 18°C e 22°C. O céu estará parcialmente nublado, proporcionando uma sensação de frescor ideal para as atividades matinais, como passeios pela exposição de carros antigos e visitas aos pontos turísticos da cidade.

À medida que o dia avança, as temperaturas subirão, podendo atingir até 30°C no período da tarde. O sol aparecerá entre nuvens, trazendo momentos de calor. Recomenda-se o uso de protetor solar, chapéus e hidratação constante para quem estiver participando das atrações ao ar livre do Encontro de Relíquias.

Para a noite, espera-se um leve declínio nas temperaturas, que devem ficar entre 20°C e 24°C. O céu continuará parcialmente nublado, mas não há previsão de chuva, o que é uma boa notícia para quem pretende aproveitar os shows noturnos programados para o evento, incluindo a tão aguardada apresentação da banda Charlie Brown Jr.

Os ventos serão leves a moderados, com velocidades variando de 10 a 15 km/h, proporcionando uma brisa refrescante ao longo do dia. A umidade relativa do ar estará em torno de 60% a 70%, o que pode trazer uma sensação de conforto térmico.



Este sábado promete ser um dia perfeito para aproveitar todas as atrações do 8º Encontro de Relíquias de Aquidauana. Com um clima predominantemente agradável e sem previsão de chuva, moradores e turistas podem desfrutar de um dia repleto de diversão e cultura. Não esqueça de se proteger do sol e manter-se hidratado!

Aquidauana está pronta para receber todos com muita alegria e um clima que favorece a celebração. Aproveite ao máximo este dia especial!