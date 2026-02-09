Sampa Pop e Koisamba vão animar o Nioaque Folia 2026

Carnaval / O Pantaneiro

O evento terá como palco a Avenida XV de Novembro, na esquina com a Rua Alexandre Daruj, em frente ao Departamento de Arrecadação Municipal. A localização foi escolhida por ser um ponto central e de tradicional concentração para grandes eventos em Nioaque, facilitando o acesso de moradores e visitantes.

A Prefeitura de Nioaque definiu as atrações principais do Nioaque Folia 2026, o Carnaval oficial do município. A festa, que será realizada de 14 a 16 de fevereiro, contará com os shows das bandas Sampa Pop e Koisamba, garantindo três noites de animação no centro da cidade.

Com o tema "Na pegada da alegria", a gestão municipal promete uma estrutura completa para receber os foliões com segurança e conforto. A organização destaca que o foco será na diversão familiar, buscando atrair não apenas o público local, mas também visitantes de cidades vizinhas, promovendo a movimentação do comércio, da hotelaria e da economia durante os três dias de festa.

A programação completa com os horários dos shows e a ordem das atrações ainda será divulgada pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. A expectativa é de que o Nioaque Folia 2026 se consolide como um dos principais eventos carnavalescos da região, oferecendo entretenimento de qualidade e segurança para todos os participantes.

