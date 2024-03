Sarau no Trilho apresenta Rangel Castilho na Estação Ferroviária de Piraputanga

No próximo sábado, dia 16 de março, o projeto “Sarau no Trilho” e a ATUPARK, Associação do Desenvolvimento do Turismo da Estrada Parque de Piraputanga recebem o consagrado músico Rangel Castilho. Entrada franca. O evento que está em sua 2ª edição e acontece mensalmente na Estação Ferroviária do Distrito de Piraputanga, Aquidauana, MS.



Nesta edição, o “Sarau no Trilho” traz o talento do músico aquidauanense com um repertório diversificado que agrada a todos que prestigiam o evento, que acontece na plataforma da Estação. Num ambiente familiar, rico em cultura e descontraído, cada um traz sua cadeira ou esteira, seu cooler ou sua garrafa de vinho ou simplesmente um sorriso estampado no rosto para passar o tempo, apreciando os arredores de um espaço absolutamente especial e histórico.



O pitoresco Distrito de Piraputanga fica cerca de 120km da Capital, na linda e sinuosa Estrada Parque de Piraputanga. A estrada corta os vales da Serra de Maracaju entre paredões de arenito avermelhados, paralela a antiga ferrovia Noroeste do Brasil e o Rio Aquidauana e tornou-se o novo destino de Ecoesporte e Ecoturismo em Mato Grosso do Sul.



A Estação Ferroviária do Distrito de Piraputanga é também sede da ATUPARK, uma Associação composta de empresários, comerciantes, turismólogos e agentes do trade turístico que tem como objetivo organizar, promover, fomentar e incentivar o Turismo no Distrito de Piraputanga de forma harmoniosa com a natureza e a comunidade.