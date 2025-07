Sebrae destaca empreendedorismo e fortalecimento do turismo no Pantanal Tech

Ryan Santos/ O Pantaneiro

Um dos destaques do encontro foi a participação ativa do Sebrae/MS, parceiro estratégico que levou uma programação voltada ao fomento do empreendedorismo regional.

Durante o fim de semana, Aquidauana foi o centro das atenções com a realização do Pantanal Tech 2025, evento que reuniu inovação, tecnologia e desenvolvimento sustentável.

O gerente regional do Sebrae, Matheus Oliveira, destacou a importância do evento e das temáticas apresentadas ao público. “Estar no Pantanal Tech é um prestígio para nós. Trouxemos temas ligados ao empreendedorismo como inovação, turismo, bioeconomia, economia criativa, artesanato e produção associada ao turismo. Tudo isso de forma interativa, ajudando o empresário a vender mais e se posicionar melhor no mercado”, afirmou.

Além da participação no evento, o Sebrae aproveitou para reforçar o avanço do programa Cidade Empreendedora na região. Segundo Matheus, Aquidauana já oficializou sua adesão ao programa, que busca aprimorar o ambiente de negócios nos municípios e fortalecer a atuação dos empreendedores locais.

“Aquidauana já assinou o contrato conosco. Seremos grandes parceiros na melhoria dos processos municipais e no apoio direto aos empresários. Além de Aquidauana, Anastácio e outros seis municípios da região — como Ladário, Porto Murtinho, Bela Vista, Jardim e Nioaque — também estão em processo de adesão”, destacou o gerente.

O turismo também foi ponto central da fala de Matheus Oliveira. O Sebrae atua no fortalecimento de rotas turísticas locais, como a Estrada Parque de Piraputanga e a Rota Charme Paxixi, desenvolvida em parceria com a comunidade do distrito de Camisão.

“O território tem um potencial incrível. A rota Paxixi já está dentro dos nossos planos e vai se somar a outras ações com artesanato, cultura, povos originários e os saberes tradicionais. Tudo isso conectado fortalece o turismo e consolida a região como destino turístico”, pontuou.

Com iniciativas como essas, o Sebrae reafirma seu papel de agente de transformação econômica, social e cultural no interior de Mato Grosso do Sul, contribuindo para que eventos como o Pantanal Tech sejam mais do que vitrines — sejam motores de desenvolvimento real e sustentável.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!