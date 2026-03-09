Segunda ediÃ§Ã£o do Shopping Show Rural deve movimentar Nioaque com programaÃ§Ã£o voltada ao agro

O município de Nioaque se prepara para sediar entre os dias 8 e 11 de abril a segunda edição do Shopping Show Rural, evento voltado ao fortalecimento do agronegócio, à geração de negócios e à valorização da cultura do campo. A programação ocorre no Sindicato Rural e inclui rodeio em touros, shows musicais, workshops técnicos, vitrines tecnológicas e feiras.

Promovido pelo Sindicato Rural de Nioaque com apoio da Prefeitura Municipal, o evento reunirá produtores rurais, empresários e visitantes em uma estrutura ampliada em relação à edição anterior. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de negócios e fortalecer o setor produtivo da região, além de promover integração entre produtores, empreendedores e a comunidade.

De acordo com o presidente do Sindicato Rural, Gabriel de Emílio, a segunda edição chega ainda mais estruturada e com expectativa de grande participação do público. "Esse evento nasce da união de forças para valorizar o produtor, fortalecer o setor rural e criar oportunidades para a economia local. É também um momento de mostrar o potencial de Nioaque e reunir as famílias", destacou.

O prefeito André Guimarães reforçou a importância da parceria entre o poder público e o setor produtivo para a realização do evento. "Iniciativas como essa contribuem diretamente para o desenvolvimento do município. Eventos como o Shopping Show Rural movimentam a economia, geram oportunidades e também valorizam nossa cultura. A parceria entre Prefeitura e Sindicato Rural é fundamental para fortalecer o setor produtivo e mostrar o potencial de Nioaque", afirmou.

A expectativa é que o evento atraia público de diferentes cidades da região, fortalecendo o papel de Nioaque como um espaço de valorização da cultura rural e de promoção do agronegócio em Mato Grosso do Sul.

