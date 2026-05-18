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Segunda-feira em Aquidauana terá céu nublado com temperaturas entre 14°C e 20°C

Dia começa com predomínio de nuvens e termina com aberturas de sol

Da redação

Publicado em 18/05/2026 às 07:11

Atualizado em 18/05/2026 às 07:38

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O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta segunda-feira (18), em Aquidauana indica um dia de céu encoberto com períodos de melhoria gradual ao longo da tarde. De acordo com os institutos de meteorologia, os termômetros devem registrar mínima de 14°C e máxima de 20°C, com ventos de direção sul de intensidade fraca, inferior a 3 km/h .

A madrugada e o início da manhã serão marcados por temperaturas baixas, por volta dos 14°C a 15°C, com predomínio de nebulosidade. O nascer do sol ocorreu às 10h40, e o pôr do sol está previsto para as 21h46 .

No período da tarde, a máxima prevista é de 20°C, com tendência de melhora nas condições do tempo, com céu passando de encoberto para aberto entre nuvens. À noite, o céu deve ficar com predomínio de nebulosidade variável, e as temperaturas voltam a cair, ficando em torno dos 14°C a 16°C .

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