Segunda-feira será marcada por sol e calor em Aquidauana

Termômetros variam entre 19°C e 29°C com predomínio de céu claro
O Pantaneiro
A segunda-feira, 1º de junho, será de tempo estável e ensolarado em Aquidauana. De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima pode chegar aos 29°C no período da tarde.
A previsão indica que o dia começará com sol entre poucas nuvens pela manhã, com tendência de céu claro ao longo do dia. A umidade relativa do ar pode variar entre 45% e 92%, com os menores índices registrados no período da tarde . O índice UV apresenta-se extremo, exigindo proteção para exposição prolongada ao sol.
Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente da direção sudeste, com velocidade inferior a 10 km/h.
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