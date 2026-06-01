Segunda-feira será marcada por sol e calor em Aquidauana

O Pantaneiro

A segunda-feira, 1º de junho, será de tempo estável e ensolarado em Aquidauana. De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima pode chegar aos 29°C no período da tarde.

A previsão indica que o dia começará com sol entre poucas nuvens pela manhã, com tendência de céu claro ao longo do dia. A umidade relativa do ar pode variar entre 45% e 92%, com os menores índices registrados no período da tarde . O índice UV apresenta-se extremo, exigindo proteção para exposição prolongada ao sol.

Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente da direção sudeste, com velocidade inferior a 10 km/h.

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