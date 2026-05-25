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Meteorologia

Segunda-feira tem risco de chuva e temperatura de até 30°C em Aquidauana

Ventos sopram com intensidade fraca e umidade relativa do ar pode cair no período da tarde

Da redação

Publicado em 25/05/2026 às 07:12

Atualizado em 25/05/2026 às 07:35

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O Pantaneiro

A segunda-feira, 25 de maio, será de tempo instável em Aquidauana, com possibilidade de chuva e temperaturas elevadas para a estação. De acordo com os dados disponíveis, a mínima prevista é de 20°C pela manhã, enquanto a máxima pode alcançar 30°C no período da tarde.

A previsão indica que o dia começará com céu nublado ou encoberto, com possibilidade de chuva fraca e isolada ao longo das horas . Há indicação de mudança de nebulosidade, com o céu passando de encoberto para parcialmente nublado no decorrer do dia . A chance de precipitação aumenta especialmente entre o início da tarde e o início da noite.

Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente das direções sudeste e leste, com velocidade variando entre 2 km/h e 10 km/h ao longo do dia . A sensação térmica deve se manter próxima à temperatura real, sem grandes variações.

A tendência para os próximos dias é de gradual elevação das temperaturas e redução da nebulosidade, com predomínio de sol e calor a partir de quarta-feira.

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