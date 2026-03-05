SeguranÃ§a pÃºblica marca presenÃ§a na programaÃ§Ã£o do Dia da Mulher em Bonito

A presenÃ§a das forÃ§as de seguranÃ§a no evento reforÃ§a o compromisso da Prefeitura de Bonito em oferecer um dia de informaÃ§Ã£o, orientaÃ§Ã£o e fortalecimento para as mulheres / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito preparou um dia especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher, e a segurança pública também faz parte da programação. Nesta sexta-feira, 6 de março, durante o evento "Vozes que Transformam: Mulheres em Ação", as forças de segurança estarão presentes oferecendo serviços e orientações voltados à proteção, prevenção e informação.

Na área da segurança, a população poderá contar com diversos serviços e atividades ao longo do dia na Praça da Marambaia. Entre os destaques estão a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), orientações sobre prevenção de acidentes domésticos, noções básicas de primeiros socorros e informações sobre como agir em situações de emergência e quando acionar o 193.

O Corpo de Bombeiros também estará presente com orientações sobre prevenção e resposta a incêndios domésticos. Já as polícias Militar e Civil oferecerão informações sobre como denunciar e buscar proteção em casos de violência, além de orientações sobre autoproteção e segurança pessoal no dia a dia.

A programação inclui ainda palestras importantes, como a do Programa Mulher Segura (PROMUSE), que abordará o tema violência doméstica e como denunciar, e uma roda de conversa sobre prevenção e autoproteção, conduzida por profissionais da área.

A presença das forças de segurança no evento reforça o compromisso da Prefeitura de Bonito em oferecer um dia de informação, orientação e fortalecimento para as mulheres, integrando ações de cidadania, saúde e proteção em uma programação pensada para valorizar e cuidar de quem constrói a cidade todos os dias.

