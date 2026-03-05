SeguranÃ§a pÃºblica marca presenÃ§a na programaÃ§Ã£o do Dia da Mulher em Bonito

PolÃcia Militar, Corpo de Bombeiros e PolÃcia Civil oferecem emissÃ£o de carteira de identidade, palestras e orientaÃ§Ãµes de prevenÃ§Ã£o
A presenÃ§a das forÃ§as de seguranÃ§a no evento reforÃ§a o compromisso da Prefeitura de Bonito em oferecer um dia de informaÃ§Ã£o, orientaÃ§Ã£o e fortalecimento para as mulheres / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Bonito
A Prefeitura de Bonito preparou um dia especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher, e a segurança pública também faz parte da programação. Nesta sexta-feira, 6 de março, durante o evento "Vozes que Transformam: Mulheres em Ação", as forças de segurança estarão presentes oferecendo serviços e orientações voltados à proteção, prevenção e informação.
Na área da segurança, a população poderá contar com diversos serviços e atividades ao longo do dia na Praça da Marambaia. Entre os destaques estão a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), orientações sobre prevenção de acidentes domésticos, noções básicas de primeiros socorros e informações sobre como agir em situações de emergência e quando acionar o 193.
O Corpo de Bombeiros também estará presente com orientações sobre prevenção e resposta a incêndios domésticos. Já as polícias Militar e Civil oferecerão informações sobre como denunciar e buscar proteção em casos de violência, além de orientações sobre autoproteção e segurança pessoal no dia a dia.
A programação inclui ainda palestras importantes, como a do Programa Mulher Segura (PROMUSE), que abordará o tema violência doméstica e como denunciar, e uma roda de conversa sobre prevenção e autoproteção, conduzida por profissionais da área.
A presença das forças de segurança no evento reforça o compromisso da Prefeitura de Bonito em oferecer um dia de informação, orientação e fortalecimento para as mulheres, integrando ações de cidadania, saúde e proteção em uma programação pensada para valorizar e cuidar de quem constrói a cidade todos os dias.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
MÃºsica
Evento serÃ¡ no dia 22 de marÃ§o, no Clube Arpa, com shows e bailÃ£o; ingressos custam R$ 40 com almoÃ§o incluso
EducaÃ§Ã£o
Encontro avaliou dados de desempenho, aprovaÃ§Ã£o e frequÃªncia escolar para fortalecer estratÃ©gias pedagÃ³gicas
SaÃºde
Kits com duas camisetas e um short sÃ£o distribuÃdos a estudantes do maternal ao 5º ano; investimento Ã© com recursos prÃ³prios
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS