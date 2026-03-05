Acessibilidade

05 de MarÃ§o de 2026 • 20:10

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Homenagem

SeguranÃ§a pÃºblica marca presenÃ§a na programaÃ§Ã£o do Dia da Mulher em Bonito

PolÃ­cia Militar, Corpo de Bombeiros e PolÃ­cia Civil oferecem emissÃ£o de carteira de identidade, palestras e orientaÃ§Ãµes de prevenÃ§Ã£o

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 05/03/2026 Ã s 19:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A presenÃ§a das forÃ§as de seguranÃ§a no evento reforÃ§a o compromisso da Prefeitura de Bonito em oferecer um dia de informaÃ§Ã£o, orientaÃ§Ã£o e fortalecimento para as mulheres / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito preparou um dia especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher, e a segurança pública também faz parte da programação. Nesta sexta-feira, 6 de março, durante o evento "Vozes que Transformam: Mulheres em Ação", as forças de segurança estarão presentes oferecendo serviços e orientações voltados à proteção, prevenção e informação.

Na área da segurança, a população poderá contar com diversos serviços e atividades ao longo do dia na Praça da Marambaia. Entre os destaques estão a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), orientações sobre prevenção de acidentes domésticos, noções básicas de primeiros socorros e informações sobre como agir em situações de emergência e quando acionar o 193.

O Corpo de Bombeiros também estará presente com orientações sobre prevenção e resposta a incêndios domésticos. Já as polícias Militar e Civil oferecerão informações sobre como denunciar e buscar proteção em casos de violência, além de orientações sobre autoproteção e segurança pessoal no dia a dia.

A programação inclui ainda palestras importantes, como a do Programa Mulher Segura (PROMUSE), que abordará o tema violência doméstica e como denunciar, e uma roda de conversa sobre prevenção e autoproteção, conduzida por profissionais da área.

A presença das forças de segurança no evento reforça o compromisso da Prefeitura de Bonito em oferecer um dia de informação, orientação e fortalecimento para as mulheres, integrando ações de cidadania, saúde e proteção em uma programação pensada para valorizar e cuidar de quem constrói a cidade todos os dias.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

TradiÃ§Ã£o

5Âª Festa do Pequi comeÃ§a neste sÃ¡bado no Distrito de CamisÃ£o com entrada franca

TrÃ¢nsito

Prefeitura de Bonito restabelece sinalizaÃ§Ã£o em cruzamento

MÃºsica

Gustavo Henrique promove eventoÂ beneficente para novo projeto musical em Aquidauana

Evento serÃ¡ no dia 22 de marÃ§o, no Clube Arpa, com shows e bailÃ£o; ingressos custam R$ 40 com almoÃ§o incluso

Infraestrutura

Estado inicia recuperaÃ§Ã£o estrutural de ponte histÃ³rica sobre o Rio Miranda na MS-345

Publicidade

TrÃ¢nsito

Bonito inicia cadastro obrigatÃ³rio de bicicletas elÃ©tricas e veÃ­culos autopropelidos

ÃšLTIMAS

EducaÃ§Ã£o

Equipe pedagÃ³gica analisa indicadores educacionais de AnastÃ¡cio

Encontro avaliou dados de desempenho, aprovaÃ§Ã£o e frequÃªncia escolar para fortalecer estratÃ©gias pedagÃ³gicas

SaÃºde

AnastÃ¡cio inicia entrega de uniformes escolares para alunos da rede municipal

Kits com duas camisetas e um short sÃ£o distribuÃ­dos a estudantes do maternal ao 5º ano; investimento Ã© com recursos prÃ³prios

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo