Semana começa com céu encoberto e temperaturas amenas em Aquidauana

O Pantaneiro

A segunda-feira, 8 de junho, será de tempo instável em Aquidauana, com predomínio de céu encoberto e temperaturas amenas ao longo do dia. De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima pode chegar aos 29°C no período da tarde.

A previsão indica que o dia começará com condições de céu parcialmente nublado, com tendência de aumento da nebulosidade ao longo do período, resultando em um cenário de transição entre tempo aberto e instável . Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente da direção sul e sudeste, com velocidade inferior a 10 km/h.

Para os próximos dias, a previsão indica tempo instável devido ao avanço de uma frente fria, que deverá favorecer uma queda nas temperaturas e a possibilidade de chuvas e nevoeiros ou neblinas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!