Semana começa com céu encoberto e temperaturas amenas em Aquidauana

Termômetros variam entre 19°C e 29°C, com ventos fracos nesta segunda-feira
O Pantaneiro
A segunda-feira, 8 de junho, será de tempo instável em Aquidauana, com predomínio de céu encoberto e temperaturas amenas ao longo do dia. De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima pode chegar aos 29°C no período da tarde.
A previsão indica que o dia começará com condições de céu parcialmente nublado, com tendência de aumento da nebulosidade ao longo do período, resultando em um cenário de transição entre tempo aberto e instável . Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente da direção sul e sudeste, com velocidade inferior a 10 km/h.
Para os próximos dias, a previsão indica tempo instável devido ao avanço de uma frente fria, que deverá favorecer uma queda nas temperaturas e a possibilidade de chuvas e nevoeiros ou neblinas.
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