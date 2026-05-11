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Meteorologia

Semana começa com nevoeiro, ar seco e baixas temperaturas em Aquidauana

Termômetros não devem ultrapassar os 20º durante todo o dia

Da redação

Publicado em 11/05/2026 às 07:05

Atualizado em 11/05/2026 às 07:15

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Piraputanga nesta manhã / O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta segunda-feira (11), em Aquidauana indica predomínio de tempo firme, com céu entre nublado e parcialmente aberto ao longo do dia. Os termômetros devem registrar mínima de 11°C e máxima de 20°C, com ventos de direção sudeste com intensidade fraca, abaixo de 3 km/h.

A madrugada e o início da manhã serão marcados por temperaturas baixas, por volta dos 10°C a 12°C, com possibilidade de formação de nevoeiro devido à combinação entre a alta umidade e a queda brusca das temperaturas . O nascer do sol ocorreu às 10h37, e o pôr do sol está previsto para as 21h48.

No período da tarde, a máxima prevista é de 20°C, com predomínio de céu com algumas nuvens. A noite será fria, com temperaturas novamente próximas aos 11°C a 12°C.

Mudança no tempo

Após um fim de semana marcado pela passagem de uma frente fria, que trouxe chuvas intensas e queda expressiva das temperaturas, o tempo firme predomina nesta segunda-feira. Na sexta-feira (9) e no sábado (10), Aquidauana registrou volumes expressivos de precipitação. No sábado, o acumulado chegou a 119 mm, e no domingo (10), foram registrados mais 60,2 mm, o maior volume do estado nas últimas 24 horas .

A mudança nas condições climáticas se deve ao avanço de uma massa de ar frio e seco sobre Mato Grosso do Sul, que deixa o clima mais estável, com sol e pouca nebulosidade em grande parte do estado . As temperaturas caíram de forma acentuada, e a tendência é de frio persistente nos próximos dias.

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