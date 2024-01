Serra do Amolar e Bodoquena receberam recuperação com 28 mil mudas em 2023

Serra do Amolar / Divulgação/IHP

Uma verdadeira forca-tarefa se mobilizou em 2023, para a continuidade da recuperação do Pantanal, em Corumbá. Cerca de 28 mil mudas de árvores foram plantadas na Serra do Amolar e Serra da Bodoquena.

Segundo o IHP (Instituto Homem Pantaneiro), o trabalho contou com apoio da Restaura, IASB Serra da Bodoquena, Instituto Guarda Mirim Ambiental de Jardim e 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal e 17º Batalhão de Fronteira.

Agora, as equipes seguem para restaurar quatro hectares na região do Rio Aquidauana. Uma parceria deve viabilizar as recuperações com a FunBio, Adoro Farm e Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

“A arborização pode impactar diretamente na temperatura de uma area e reduzir, em média, 12⁰ C no termômetro, conforme estudo publicado na Nature Communications. Além de proporcionar estabilidade ao solo, preservar cursos d'água, reduzir a poluição. Para ser transformador na sua realidade, procure uma muda no horto florestal da sua cidade, por meio da Prefeitura local”, descreve o instituto.