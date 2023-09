Serra do Amolar será apresentada no Congresso Brasileiro de Trilhas

Visão na trilha / IHP

O IHP (Instituto Homem Pantaneiro) informou que incluirá a Travessia Guadakan, na Serra de Amolar de Corumbá no 2⁰ Congresso Brasileiro de Trilhas, que vai acontecer em Niterói no Rio de Janeiro.

Os pantaneiros Isabelle Bueno e Manoel Garcia, do IHP, vão mostrar como a Travessia Guadakan é uma trilha que mistura imersão, conexão com a natureza e superação ao longo de 60 km na Serra do Amolar.

Ainda conforme o instituto, a Travessia, com sua formatação apoiada pela Wetlands International Brazil, por meio do Programa Corredor Azul, é também importante para fomentar o econegócio nas comunidades tradicionais localizadas no Alto Pantanal.

Breves imagens mostram uma ideia de como a Travessia Guadakan é incrível. “E logo vai passar a receber os aventureiros que querem desbravar a Serra do Amolar”.