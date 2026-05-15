Sexta-feira em Aquidauana será de chuva moderada com temperaturas entre 20°C e 28°C

O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta sexta-feira (15) em Aquidauana indica um dia de chuva e temperaturas amenas. De acordo com os institutos de meteorologia, os termômetros devem registrar mínima de 20°C e máxima de 28°C, com predomínio de precipitação ao longo do dia e céu encoberto à noite.

A madrugada e o início da manhã já apresentam possibilidade de chuva, com temperaturas em torno dos 21°C a 22°C. No período da tarde, os termômetros atingem a máxima prevista de 28°C, com continuidade das precipitações. O nascer do sol ocorre às 10h39, e o pôr do sol está previsto para as 21h47.

À noite, a chuva deve diminuir, com predomínio de céu encoberto e temperaturas caindo para cerca de 20°C a 22°C, mantendo a sensação de tempo úmido. Os ventos sopram predominantemente das direções oeste, norte e leste, com intensidade fraca, inferior a 3 km/h .

A sexta-feira será marcada por condições de instabilidade em Aquidauana, com chuva prevista tanto pela manhã quanto à tarde. A precipitação pode variar de intensidade leve a moderada ao longo do dia, com previsão de céu nublado ou encoberto na maior parte do período.

Para o final de semana, a previsão indica continuidade das instabilidades. No sábado (16), a expectativa é de chuva moderada pela manhã e pancadas mais intensas à noite, com temperaturas entre 21°C e 30°C. Já no domingo (17), as temperaturas caem para entre 17°C e 27°C, com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia.

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