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Meteorologia

Sexta-feira tem alerta de chuvas intensas e queda de temperatura em Aquidauana

Inmet emitiu aviso de perigo potencial para o município com possibilidade de até 50 mm de chuva, ventos de 60 km/h e mínima de 15°C

Da redação

Publicado em 19/06/2026 às 07:05

Atualizado em 19/06/2026 às 07:06

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O Pantaneiro

A sexta-feira, 19 de junho, será de tempo instável em Aquidauana, com alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, classificado como de perigo potencial, permanece válido da meia-noite até as 23h59 e também abrange outros 62 municípios de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o instituto, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos com velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora . Apesar da classificação de baixo risco, o Inmet alerta para a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e incidência de descargas elétricas.

As temperaturas devem registrar queda significativa em relação aos dias anteriores. A mínima prevista é de 15°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 27°C . O dia amanheceu com céu encoberto e chuva, com a temperatura em torno de 22°C, podendo chegar a 26°C no início da tarde antes de cair novamente ao longo da noite.

Diante da previsão, o Inmet orienta a população a evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante os períodos de instabilidade.

A orientação para os moradores é redobrar a atenção, especialmente para motoristas e pedestres, e programar-se para um dia de frio e chuva. Guarda-chuva e agasalhos são itens indispensáveis para quem precisar sair de casa. Em caso de emergência, a orientação é acionar os serviços de atendimento da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

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