Sexta-feira tem alerta de chuvas intensas e queda de temperatura em Aquidauana

O Pantaneiro

A sexta-feira, 19 de junho, será de tempo instável em Aquidauana, com alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, classificado como de perigo potencial, permanece válido da meia-noite até as 23h59 e também abrange outros 62 municípios de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o instituto, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos com velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora . Apesar da classificação de baixo risco, o Inmet alerta para a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e incidência de descargas elétricas.

As temperaturas devem registrar queda significativa em relação aos dias anteriores. A mínima prevista é de 15°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 27°C . O dia amanheceu com céu encoberto e chuva, com a temperatura em torno de 22°C, podendo chegar a 26°C no início da tarde antes de cair novamente ao longo da noite.

Diante da previsão, o Inmet orienta a população a evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante os períodos de instabilidade.

A orientação para os moradores é redobrar a atenção, especialmente para motoristas e pedestres, e programar-se para um dia de frio e chuva. Guarda-chuva e agasalhos são itens indispensáveis para quem precisar sair de casa. Em caso de emergência, a orientação é acionar os serviços de atendimento da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!