Sexta-feira tem céu encoberto e temperaturas amenas em Aquidauana

O Pantaneiro

Moradores e visitantes de Aquidauana devem se preparar para um dia de céu encoberto nesta sexta-feira, 22 de maio. A previsão do tempo indica predomínio de nebulosidade ao longo de todo o dia, com ausência de chuvas e temperaturas típicas do outono na região do Pantanal sul-mato-grossense.

Os termômetros devem registrar mínima de 16°C e máxima de 24°C, de acordo com os dados disponíveis. A amplitude térmica ao longo do dia é moderada, com o período mais fresco ocorrendo entre a madrugada e o início da manhã, quando os índices podem se aproximar dos 16°C. Já as horas mais quentes estão previstas para o período da tarde, entre 14h e 16h, com os termômetros podendo alcançar os 24°C.

Os ventos sopram predominantemente da direção sul, com intensidade fraca, inferior a 10 km/h, o que não deve causar desconforto ou transtornos . A sensação térmica deve se manter próxima à temperatura real, sem grandes variações.

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