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Meteorologia

Sexta-feira tem dia de sol e máxima de 30°C em Aquidauana

Temperaturas variam entre 17°C e 30°C, com céu claro pela manhã e aumento de nuvens à noite

Da redação

Publicado em 05/06/2026 às 07:04

Atualizado em 05/06/2026 às 07:11

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O Pantaneiro

A sexta-feira, 5 de junho, será de tempo estável e ensolarado em Aquidauana, com temperaturas agradáveis para a época do ano. De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 17°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C no período da tarde.

A previsão indica que o dia começará com céu claro pela manhã, com tendência de aumento da nebulosidade no decorrer do período, resultando em um cenário de sol e algumas nuvens ao longo do dia . Não há previsão de chuva para o dia, mantendo o padrão de estiagem observado na região.

Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente da direção leste e sudeste, com velocidade inferior a 10 km/h ao longo do dia.

A orientação para os moradores é aproveitar o dia para atividades ao ar livre, com atenção à hidratação regular, especialmente no período da tarde, quando os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 25% e 40%, conforme monitoramento do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul . A recomendação inclui o uso de protetor solar e a evitação de exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes.

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