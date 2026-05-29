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Meteorologia

Sexta-feira terá temperaturas agradáveis em Aquidauana

Termômetros variam entre 20°C e 29°C, com predomínio de sol ao longo do dia e ventos sopram com intensidade fraca

Da redação

Publicado em 29/05/2026 às 07:00

Atualizado em 29/05/2026 às 07:02

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O Pantaneiro

A sexta-feira, 29 de maio, será de tempo estável em Aquidauana, com predomínio de sol entre poucas nuvens ao longo do dia . De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima pode chegar aos 29°C no período da tarde .

A previsão indica que o dia começará com céu parcialmente nublado pela manhã, com tendência de abertura de sol e redução da nebulosidade no decorrer da tarde . As temperaturas devem se manter amenas para a época do ano, sem previsão de chuva significativa .

Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente das direções leste e sudeste, com velocidade inferior a 10 km/h ao longo do dia .

O nascer do sol está previsto para as 10h44, e o pôr do sol ocorrerá às 21h44 .

A orientação para os moradores é aproveitar o dia para atividades ao ar livre, com atenção à hidratação regular no período da tarde. O cenário de tempo seco e temperaturas amenas deve continuar ao longo do fim de semana, com máxima prevista de 28°C para sábado (30) .

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