Sexta-feira terá temperaturas agradáveis em Aquidauana

Termômetros variam entre 20°C e 29°C, com predomínio de sol ao longo do dia e ventos sopram com intensidade fraca
O Pantaneiro
A sexta-feira, 29 de maio, será de tempo estável em Aquidauana, com predomínio de sol entre poucas nuvens ao longo do dia . De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima pode chegar aos 29°C no período da tarde .
A previsão indica que o dia começará com céu parcialmente nublado pela manhã, com tendência de abertura de sol e redução da nebulosidade no decorrer da tarde . As temperaturas devem se manter amenas para a época do ano, sem previsão de chuva significativa .
Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente das direções leste e sudeste, com velocidade inferior a 10 km/h ao longo do dia .
O nascer do sol está previsto para as 10h44, e o pôr do sol ocorrerá às 21h44 .
A orientação para os moradores é aproveitar o dia para atividades ao ar livre, com atenção à hidratação regular no período da tarde. O cenário de tempo seco e temperaturas amenas deve continuar ao longo do fim de semana, com máxima prevista de 28°C para sábado (30) .
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