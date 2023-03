Shows, concursos e culinária: confira programação da 2ª Festa do Peixe

Entrada gratuita / (Foto: Divulgação)

Acontece nos dias 8 e 9 de abril a 2ª Festa do Peixe de Miranda, evento que já faz parte do calendário municipal. A programação conta com shows regionais, como a dupla Marília Cecília e Rodolfo, além da praça de alimentação com a venda de comidas típicas e pratos à base de peixe.

A entrada será gratuita no Parque de Exposições e Eventos 16 de Julho. A Prefeitura Municipal divulgou a programação completa dos dias de festa, a partir das 19h no primeiro dia de evento.

Confira a programação:

8 de abril

19h – Abertura dos portões;

19h30 – Abertura Oficial da 2ª Festa do Peixe de Miranda;

20h – Peça Teatro Pascal (Igreja Comunidade Cristã de Miranda);

21h – Início do 2º Concurso de Gastronomia da Festa do Peixe de Miranda;

22 – Show com Victor Gregório e Marco Aurélio.

9 de abril