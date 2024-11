Só no Pantanal: Registros fotográficos ressaltam a resistência da fauna

Ave é um dos símbolos do Pantanal / Fotos: IHP

O Instituto Homem Pantaneiro (IHP) compartilhou registros fotográficos que destacam a resistência da fauna do Pantanal, capturados pela equipe de monitoramento ambiental na Serra do Amolar. As imagens revelam a rica biodiversidade da região, um dos maiores tesouros naturais do planeta.

A Serra do Amolar é não apenas um cenário deslumbrante, mas também um refúgio essencial para a vida selvagem e um componente chave no equilíbrio climático da área. Para os pesquisadores, cada imagem é um reflexo do compromisso com a preservação deste patrimônio natural, que é fundamental para a história, cultura e futuro do Pantanal.

As fotos foram feitas pelas médicas veterinárias Mari Queiroz e Franciele Oliveira, durante o monitoramento ambiental realizado na região. O IHP reforça que a conservação do Pantanal depende de esforços contínuos e coletivos, e convida todos a conhecerem e apoiarem essa rica biodiversidade que faz do Pantanal um patrimônio global.