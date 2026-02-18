Acessibilidade

18 de Fevereiro de 2026

Carnaval 2026

Sucesso do Pirafolia 2026 consolida Aquidauana como destino carnavalesco

O evento reuniu famílias e valorizou a cultura local, movimentando a economia do distrito

Da redação

Publicado em 18/02/2026 às 11:13

Com programação em grande estilo, o evento animou jovens e crianças / O Pantaneiro

O distrito de Piraputanga, em Aquidauana, viveu um fim de semana de pura festa com a realização do 12º Pirafolia, que aconteceu nos dias 14 e 15 de fevereiro. O evento, promovido pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio do Governo do Estado via SETESC, reuniu milhares de foliões e transformou a região em um verdadeiro mar de alegria.

No sábado, dia 14, a estreia foi espetacular. À tarde, a criançada tomou conta da festa na super matinê com a banda Batucando Histórias, que proporcionou momentos de dança, sorrisos e muita diversão para os pequenos. À noite, a abertura oficial contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico e da primeira-dama Vera Lucia, dos vereadores Everton Romero (presidente da Câmara) e Marquinhos Taxista, além dos secretários Pepeu Fialho (Cultura e Turismo), Humberto Torres (Meio Ambiente), Alex Mello (Gabinete) e Flávio Gomes (Trânsito).

No palco, a Banda de Ontem abriu os trabalhos, seguida pela animadíssima Banda Armazem Brasil, que agitou o público com um repertório que foi do axé às tradicionais marchinhas. Nos intervalos, o DJ Wagner Aragão manteve a energia lá em cima. Blocos carnavalescos, turistas, visitantes e foliões de todas as idades ocuparam o distrito, consolidando Piraputanga como um dos destinos preferidos da folia regional.

O domingo, dia 15, foi o grande encerramento em alto estilo. A programação começou à tarde com a matinê da Armazem Brasil, seguida à noite pela tradicional Charanga da Banda Municipal Otávio Mongelli e novo show da Armazem Brasil, sempre com os intervalos eletrizantes do DJ Wagner Aragão.

Um dos momentos mais aguardados foi a premiação dos blocos carnavalescos. Em terceiro lugar, com R$ 100, ficou o bloco Os Línguas Preta. O segundo lugar, premiado com R$ 200, foi para o bloco Inimigos do Fim. A grande campeã, que levou o prêmio de R$ 300, foi o bloco Chácara Vovó Maria, que conquistou o público e a comissão julgadora.

O 12º Pirafolia se consolidou como um evento de sucesso, reunindo famílias, valorizando a cultura local e movimentando a economia do distrito. A Prefeitura de Aquidauana celebra mais uma edição da festa, que já se tornou tradição no calendário carnavalesco da região.

