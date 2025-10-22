Acessibilidade

22 de Outubro de 2025 • 21:05

Meio Ambiente

Sucuri é flagrada engolindo capivara em rio na Serra da Bodoquena

Cena foi registrada por fotógrafo subaquático durante passeio turístico no Rio da Prata

Redação

Publicado em 22/10/2025 às 18:20

Registro raro na natureza / Redes sociais/Pedro Boyka

Uma sucuri foi flagrada enquanto engolia uma capivara no Rio da Prata, localizado entre os municípios de Bonito e Jardim, na região da Serra da Bodoquena. O flagrante aconteceu na manhã de segunda-feira (20) e foi registrado durante um passeio turístico.

O autor das imagens é o fotógrafo subaquático Pedro Boyka, que atua na região e se surpreendeu com o momento. “Trabalhar em destinos turísticos nos surpreende com essas maravilhas da natureza”, afirmou.

As imagens chamaram a atenção do biólogo Henrique Abrahão Charles, que comentou o comportamento atípico da sucuri. Segundo ele, não é comum o animal permanecer imóvel daquela forma. “Ou está deglutindo o animal, ou tenha morrido”, analisou.

