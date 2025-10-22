Sucuri é flagrada engolindo capivara em rio na Serra da Bodoquena

Registro raro na natureza / Redes sociais/Pedro Boyka

Uma sucuri foi flagrada enquanto engolia uma capivara no Rio da Prata, localizado entre os municípios de Bonito e Jardim, na região da Serra da Bodoquena. O flagrante aconteceu na manhã de segunda-feira (20) e foi registrado durante um passeio turístico.

O autor das imagens é o fotógrafo subaquático Pedro Boyka, que atua na região e se surpreendeu com o momento. “Trabalhar em destinos turísticos nos surpreende com essas maravilhas da natureza”, afirmou.

As imagens chamaram a atenção do biólogo Henrique Abrahão Charles, que comentou o comportamento atípico da sucuri. Segundo ele, não é comum o animal permanecer imóvel daquela forma. “Ou está deglutindo o animal, ou tenha morrido”, analisou.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!