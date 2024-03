Teatro Paixão de Cristo reúne fé e turismo em Aquidauana

Maior teatro de rua de MS / Divulgação

Em celebração à Sexta-feira Santa, a 9ª edição do espetáculo teatral “Paixão de Cristo” acontecerá no próximo dia 29 de março, em Aquidauana.

Considerado como a maior peça teatral religiosa de MS apresentada ao ar livre, o evento tem entrada gratuita e, nesta edição, contará com um show nacional, do renomado cantor gospel, Anderson Freire.

O teatro “Paixão de Cristo” será apresentado a partir das 19h, na Praça da Igreja Matriz (Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição) e, logo após a encenação, começara o show ao vivo.

Nessa edição, o espetáculo conta com 80 atores e com uma equipe de produção de 20 profissionais, envolvendo todas as comunidades das igrejas católicas de Aquidauana e, também, evangélicos de várias denominações e fiéis de outras religiões.

Segundo informou a coordenação do espetáculo, o teatro além de promover a junção de várias denominações e religiões, também tem um invés de inclusão social, pois participam do espetáculo e da produção, pessoas com deficiência (PCD).

O evento tem a parceria da Prefeitura de Aquidauana e da Câmara Municipal de Aquidauana e é organizado pela Paróquia Imaculada Conceição e o Instituto AquidaArte. O espetáculo também tem o apoio do Governo do Estado via SETESCC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Fecomércio MS e SESC.

A 9ª edição do teatro “Paixão de Cristo” integra o calendário anual de eventos de Aquidauana e todos os anos traz novidades para envolver, emocionar e encantar a plateia.

Vale destacar que, o espetáculo ao longo dos anos foi crescendo e quando chegou em sua 4ª edição passou a compor o calendário nacional de eventos do Ministério do Turismo, ganhando tamanha representatividade no cenário cultural-religioso, principalmente por que é feito, encenado e produzido por pessoas da própria comunidade, amadores e amantes do teatro, sem envolver atores profissionais, mostrando a capacidade do fazer cultural da sociedade local.

