Terça-feira em Aquidauana terá céu encoberto e temperaturas entre 14°C e 22°C

O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta terça-feira (12) em Aquidauana indica um dia de céu encoberto, temperaturas amenas e ausência de precipitação. De acordo com os institutos de meteorologia, os termômetros devem registrar mínima de 14°C e máxima de 22°C, com ventos de direção sudeste de intensidade fraca.

O dia começou com temperaturas baixas pela manhã, por volta dos 11°C a 14°C. No período da tarde, os termômetros devem atingir a máxima prevista de 22°C, com predomínio de céu encoberto. A noite será novamente fria, com temperaturas caindo para cerca de 15°C a 16°C.

O nascer do sol ocorreu às 10h38, e o pôr do sol está previsto para as 21h48 . Os ventos sopram predominantemente da direção sudeste com intensidade fraca, inferior a 3 km/h.

Após o fim de semana marcado por chuvas intensas – que acumularam 204,2 mm em Aquidauana entre os dias 8 e 10 de maio, o maior volume do estado – o tempo firme predomina. Na segunda-feira (11), a mínima chegou a 11°C, confirmando a queda brusca das temperaturas após a passagem da frente fria.

A terça-feira segue com tempo estável, sem previsão de chuva, e a tendência para os próximos dias é de elevação gradual das temperaturas. Na quarta-feira (13), a máxima prevista é de 25°C, e na quinta-feira (14) pode chegar a 27°C.

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