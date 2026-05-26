Acessibilidade

26 de Maio de 2026 • 15:48

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Terça-feira tem dia de sol e pancadas de chuva em Aquidauana

Temperaturas variam entre 20°C e 30°C, com possibilidade de chuva pela manhã

Da redação

Publicado em 26/05/2026 às 07:05

Atualizado em 26/05/2026 às 07:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Rio Aquidauana / O Pantaneiro

A terça-feira, 26 de maio, será de tempo instável em Aquidauana, com previsão de sol e pancadas de chuva ao longo do dia. De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima pode alcançar os 30°C no período da tarde.

A previsão indica que o dia começará com possibilidade de chuva pela manhã, com o céu variando entre encoberto e parcialmente nublado. No decorrer do dia, o tempo deve melhorar, com aberturas de sol e redução da nebulosidade . Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente das direções sul e sudeste, com velocidade inferior a 10 km/h.

O nascer do sol está previsto para as 10h43, e o pôr do sol ocorrerá às 21h44. A recomendação para os moradores é ficar atentos às mudanças bruscas de tempo ao longo do dia, especialmente pela manhã, quando há maior possibilidade de chuva. Guarda-chuva ou capa de chuva são itens recomendados para quem pretende sair de casa. A tendência para os próximos dias é de gradual elevação das temperaturas e predomínio de sol.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cultura e tradição

Ira anima o X Encontro de Relíquias de Aquidauana com show gratuito

Meteorologia

Sexta-feira tem céu encoberto e temperaturas amenas em Aquidauana

Qualificação

MS avança nas ações do turismo acessível e inclusivo

A iniciativa integra a estratégia do Estado para fortalecer políticas públicas de acessibilidade

Saúde

Campanha de vacinação contra a Influenza continua em Bonito com doses para toda a população

Publicidade

Meteorologia

Quinta-feira em Aquidauana será de céu encoberto com temperaturas entre 15°C e 23°C

ÚLTIMAS

CONGRESSO DE AVENTURAS

"Simplesmente inesquecível", dizem atletas durante Highline no Paxixi

Atividade inédita organizada pelo IFMS através do projeto Catalogando Aventuras de Aquidauana reuniu atletas de vários estados e países durante congressos nacional e internacional de Atividades de Aventura

Trânsito

Colisão entre moto e bicicleta em cruzamento de Anastácio deixa duas vítimas

Condutor da bicicleta foi encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo