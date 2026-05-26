Terça-feira tem dia de sol e pancadas de chuva em Aquidauana

Rio Aquidauana / O Pantaneiro

A terça-feira, 26 de maio, será de tempo instável em Aquidauana, com previsão de sol e pancadas de chuva ao longo do dia. De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima pode alcançar os 30°C no período da tarde.

A previsão indica que o dia começará com possibilidade de chuva pela manhã, com o céu variando entre encoberto e parcialmente nublado. No decorrer do dia, o tempo deve melhorar, com aberturas de sol e redução da nebulosidade . Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente das direções sul e sudeste, com velocidade inferior a 10 km/h.

O nascer do sol está previsto para as 10h43, e o pôr do sol ocorrerá às 21h44. A recomendação para os moradores é ficar atentos às mudanças bruscas de tempo ao longo do dia, especialmente pela manhã, quando há maior possibilidade de chuva. Guarda-chuva ou capa de chuva são itens recomendados para quem pretende sair de casa. A tendência para os próximos dias é de gradual elevação das temperaturas e predomínio de sol.

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