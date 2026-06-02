Terça-feira tem sol e variação de nuvens em Aquidauana

Temperaturas ficam entre 17°C e 29°C, com ventos fracos e ausência de previsão de chuva
A terça-feira, 2 de junho, será de tempo estável em Aquidauana, com predomínio de sol e variação de nuvens ao longo do dia . De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 17°C, enquanto a máxima pode chegar aos 29°C no período da tarde.
A previsão indica que o dia começará com sol pela manhã, com tendência de aumento da nebulosidade no decorrer do período, resultando em um cenário de sol com algumas nuvens . Não há previsão de chuva para o dia.
Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente das direções sudeste e leste, com velocidade variando entre 1 km/h e 9 km/h ao longo do dia. O nascer do sol está previsto para as 10h46, e o pôr do sol ocorrerá às 21h43.
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