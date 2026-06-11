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Meteorologia

Termômetros variam entre 19°C e 28°C em Aquidauana nesta quinta

Previsão é de um dia de chuva com temperaturas amenas

Da redação

Publicado em 11/06/2026 às 07:04

Atualizado em 11/06/2026 às 07:10

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O Pantaneiro

Nesta quinta-feira, 11 de junho, o tempo em Aquidauana será de instabilidade, com previsão de chuva ao longo de todo o dia. De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima pode chegar aos 28°C no período da tarde.

A previsão indica que a quinta-feira será marcada por condições de chuva, com possibilidade de precipitação de moderada a forte. Há registros de previsão de chuva de intensidade média a forte, com acumulados significativos ao longo do dia . Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente das direções norte e noroeste, com velocidade inferior a 10 km/h.

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