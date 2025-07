Terra Indígena Limão Verde incluída no projeto Brasil Turismo Sustentável

Terra Indígena Limão Verde está no programa Brasil Turismo Sustentável do Governo Federal / (Foto Divulgação)

Em maio deste ano, saiu a aprovação do resultado do esforço conjunto entre diversas instituições que agiram para incluir a Terra Indígena Limão Verde no Programa Brasil Turismo Sustentável, promovido pelo Ministério do Turismo do Governo Federal.

Esse reconhecimento foi fruto de aproximadamente um ano de trabalho da Câmara Técnica Indígena, coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Aquidauana (SECTUR), com apoio do Programa Del Turismo, do CPAQ/UFMS e da equipe do ENAC/UFMS Aquidauana.

A Terra Indígena Limão Verde foi uma das três comunidades indígenas selecionadas em todo o país para integrar o programa, representando com destaque a região Centro-Oeste.

Em maio de 2023, delegação de Chefes de Missão Diplomática da União Europeia e Estados Membros Radicados no Brasil visitou a Terra Indígena Aldeia Limão Verde do povo Terena, em Aquidauana (Foto agência Governo/MS) Em maio de 2023, delegação de Chefes de Missão Diplomática da União Europeia e Estados Membros Radicados no Brasil visitou a Terra Indígena Aldeia Limão Verde do povo Terena, em Aquidauana (Foto agência Governo/MS)

Programa federal garante a regulamentação

Com isso, o Programa Brasil Turismo Sustentável possibilitará a estruturação e regulamentação da visitação turística nas comunidades indígenas, e a promoção do Turismo de Base Comunitária, o ecoturismo e o etnoturismo, além de valorizar a identidade indígena.

Na Aldeia Limão Verde, isso se traduz em experiências autênticas para os visitantes, que podem vivenciar as tradições, o artesanato, a culinária e os saberes ancestrais do povo Terena.

A terra indígena Aldeia Limão Verde tem mais de 5,4 mil hectares e abriga aproximadamente 1,7 mil indígenas da etnia Terena que têm como principal atividade a produção agrícola familiar de itens como frutas, feijão e mandioca.

Capitaneados pela Prefeitura de Aquidauana, trabalharam pela inclusão, instituições como a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect) e o viveiro BR Gardens.

Tradições culturais da nação terena estará, oficialmente, aberta a visitação pública em programa de turismo (Foto Divulgação)

Importância do turismo para as aldeias

A integração da Aldeia Limão Verde ao Programa Brasil Turismo Sustentável representa um passo significativo rumo à autonomia da comunidade Terena. Essa ação promove o turismo responsável, a conservação ambiental e o fortalecimento cultural, servindo como modelo para outras comunidades indígenas no Brasil.

A aldeia está localizada há 20 quilômetros do centro do município de Aquidauana, região noroeste de Mato Grosso do Sul, microrregião de entrada do Pantanal sul-mato-grossense. Paralelamente ao trabalho para a inclusão no programa Federal, a comunidade Terena da Aldeia Limão Verde iniciou o projeto "Semeando o Futuro", que combina reflorestamento sustentável com práticas agroflorestais.

A ação envolve o plantio de espécies nativas do Cerrado, como baru, jatobá, pequi, ingá e jenipapo, intercaladas com cultivos alimentares como banana, mandioca, café, guavira, mamão e hortaliças. Essa iniciativa visa à restauração ecológica, à segurança alimentar e à geração de renda por meio da venda de sementes nativas.

O lançamento das ações para o desenvolvimento do Plano de Visitação Turística e para a consolidação do turismo responsável na comunidade, conforme consta no convite assinado pelo Governo Federal e pelo Ministério do Turismo, envolve o trabalho da Secretaria de Cultura e Turismo de Aquidauana (SECTUR), do Programa Del Turismo do Senac, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect) e do Viveiro BR Gardens.

Essas colaborações têm sido fundamentais para capacitar a comunidade, fornecer assistência técnica e garantir a sustentabilidade dos projetos.